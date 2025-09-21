¿Cómo romper el dominio de Europa sobre Sudamérica en Mundiales?; 'Pacho' Maturana tiene la clave

Si bien el último campeón del Mundial de fútbol fue Argentina en Catar 2022, Europa mantiene la supremacía con 12 títulos sobre los 10 festejos de las elecciones sudamericanas, en toda la historia. Por eso muchos se ha preguntan qué se debe cambiar para revertir la situación o dar mayor pelea y Francisco Maturana, histórico entrenador de la selección Colombia, dio en el punto clave y hasta habló de un error que se comete en nuestro continente.

En una entrevista para la cadena Directv y en compañía de Sergio Goycochea, campeón del mundo con Argentina, Maturana dejó en claro que la equivocación ha sido ver al 'viejo continente' como un espejo o ejemplos.

"Somos diez países en Suramérica y teníamos 9 títulos y Europa tenía 8 títulos en ese momento, algo teníamos los americanos y es nuestra identidad, que va en sintonía con el fútbol. Pero a partir de ahí se cambió todo y empezamos a mirar a Europa como nuestra guía, cuando nuestra guía era la calle. Miramos que cómo dice Guardiola, que cómo dice Tuchel y al final nos quedamos 20 años sin ganar porque copiábamos y pegábamos y no sabíamos de dónde habían salido Roberto Carlos, Cafú, Romario. Gracias a Dios Argentina termina rompiendo esa hegemonía europea e invitándonos a confiar en nosotros", sentenció 'Pacho', como es conocido en nuestro país.

De esa manera, Maturana dio a entender que las selecciones sudamericanas deben volver a sus raíces y dejar de copiar y compararse todo el tiempo con Europa. Toda esta conversación se dio con miras al Mundial de 2025 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Cabe recordar, que, de momento hay seis combinados nacionales del continente clasificados: Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bolivia deberá conseguir su cupo en el repechaje.



Campeones del Mundial de Fútbol: