Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cómo romper el dominio de Europa sobre Sudamérica en Mundiales?; 'Pacho' Maturana tiene la clave

¿Cómo romper el dominio de Europa sobre Sudamérica en Mundiales?; 'Pacho' Maturana tiene la clave

En una entrevista, Francisco Maturana, histórico entrenador de la Selección Colombia, hizo referencia a la supremacía de Europa frente a Sudamérica en los últimos años.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Argentina y Francia disputaron la final del Mundial de Qatar 2022. La 'albiceleste' se quedó con el trofeo.
Argentina y Francia disputaron la final del Mundial de Qatar 2022. La 'albiceleste' se quedó con el trofeo.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad