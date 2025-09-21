Johan Mojica y Mallorca enredaron al Atlético de Madrid; empate 1-1 en Liga de España

El Atlético de Madrid tuvo que conformarse con sacar un punto de Son Moix (1-1) tras perdonar al Mallorca en la primera mitad, en la que incluso falló un penalti Julián Álvarez, quedarse con uno menos por la expulsión de Alexander Sorloth en la segunda y desperdiciar el tanto de Conor Gallagher que igualó un Vedat Muriqi totalmente enchufado.

A pesar del golpe que supuso la derrota en Anfield, el cuadro colchonero arrancó el choque con el acelerador pisado desde el primer momento. Consiguió generar multitud de ocasiones peligrosas que no se transformaron por culpa de un estelar Leo Román.

El guardameta ibicenco fue elegido como protagonista del guion de partido, dejando atrás el error cometido ante el Espanyol para salvar una y otra vez a los suyos. Tuvo que actuar desde muy pronto ante un disparo de Pablo Barrios que se fue envenenando y, tras desviarlo el portero, impactó en el poste.

Poco después, el Atleti encontró un tesoro en el disparo de David Hancko, que impactó en la mano de Antonio Raíllo y provocó un penalti que Julián Álvarez lanzó, pero no pudo transformar por una nueva intervención de Román.

Consiguió oxígeno el Mallorca con el paso de los minutos gracias a un Manu Morlanes que se convirtió en la brújula del equipo y entendió lo que necesitaban sus compañeros, aunque esto no se transformó en peligro para la portería de Jan Oblak.

Los problemas se acrecentaron para Jagoba Arrasate, quien se vio obligado a cambiar el sistema de cinco defensas a cuatro con la entrada de Pablo Torre en el momento que el albanés Marash Kumbulla se echó la mano a la parte posterior del muslo derecho, una zona que ya le había dado problemas durante la última semana.

El paso por vestuarios igualó algo más la contienda, a pesar de que Leo Román seguía siendo el mejor del Mallorca y volvió a ser un incordio para el astro argentino del Atlético de Madrid. Un balón que le cayó en el punto de penalti a Julián lo remató a media vuelta, pero se topó nuevamente con una gran parada del portero.

Simeone decidió darle una vuelta de tuerca a la delantera con un triple cambio que dejó solamente a Nico González en el césped, dando entrada a Griezmann, Sorloth y adelantando a Marcos Llorente.

Sin embargo, el delantero noruego duró nueve minutos en el campo al ser expulsado. Una entrada muy peligrosa con el pie levantado fue revisada por el VAR al ser sancionada en primera instancia con tarjeta amarilla, y posteriormente pasó a ser roja directa.

El mazazo, que podía suponer una losa enorme para los colchoneros, se revertió rápidamente con el gol de Conor Gallagher. El contragolpe lo inició Llorente, que disparó a los pies del guardameta bermellón, pero el inglés aprovechó la relajación del recién entrado Antonio Sánchez para rematar a placer en el corazón del área.

El partido se volvió loco y Son Moix apretó para que los suyos no se fueran de vacío por segunda jornada seguida contra un rival en inferioridad, y la entrada de Jan Virgili fue la gota que derramó por completo el vaso.

El joven extremo desbordó por completo la banda izquierda, y de sus botas nació el empate. Un centro medido a Muriqi lo remató el 'Pirata', que marcó de nuevo para, esta vez sí, transformar su gol en puntos para el Mallorca.

El asedio no se detuvo hasta el final del partido, pero no estuvo fino el Mallorca para conseguir su primera victoria de la temporada y se conformó con un empate necesario. Por su parte, el Atlético de Madrid acabó agradeciendo un empate que le sigue trabando en un camino por el título cada vez más largo.