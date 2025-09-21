Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /  Johan Mojica y Mallorca enredaron al Atlético de Madrid; empate 1-1 en Liga de España

Johan Mojica y Mallorca enredaron al Atlético de Madrid; empate 1-1 en Liga de España

Por la fecha cinco de la liga española, el Mallorca del colombiano Johan Mojica, que jugó los 90 minutos, igualó de local 1-1 contra el Atlético de Madrid. ¡Vea cómo fue el partido!

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2025
Johan Mojica en el partido de Mallorca vs Atlético de Madrid
Foto: AFP

