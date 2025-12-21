Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fuertes señalamientos contra James Rodríguez desde México; "En León dejó más dudas que certezas"

Fuertes señalamientos contra James Rodríguez desde México; "En León dejó más dudas que certezas"

El volante colombiano James Rodríguez, quien todavía no tiene equipo para 2026, recibió duras críticas por paerte de la prensa mexicana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
James Rodríguez León
James Rodríguez con el León de México - Foto:
Club León

Publicidad

Publicidad

Publicidad