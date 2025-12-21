Fuertes señalamientos contra James Rodríguez desde México; "En León dejó más dudas que certezas"

La experiencia de James Rodríguez en el Club León durante 2025 fue tan llamativa como discutida. El arribo del colombiano al fútbol mexicano generó expectativa por su jerarquía internacional, su condición de referente de la Selección Colombia y la esperanza de que su talento marcara diferencia en la Liga MX. Sin embargo, el balance final estuvo lejos de lo que se proyectaba a nivel colectivo.

Desde 'Fox Sports MX' hicieron un análisis directo sobre su etapa en el club de Guanajuato, poniendo el foco en la desconexión entre el rendimiento individual y los resultados del equipo. “James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos. La etapa de James Rodríguez (al igual que Ramos en dos torneos) en León no cristalizó en éxitos en equipo”, señaló el medio mexicano, marcando una línea clara sobre el desenlace de su ciclo.

En términos globales, James disputó 34 partidos oficiales con León, en los que aportó 5 goles y 10 asistencias, cifras que, en cualquier contexto, resultan respetables para un mediocampista creativo. No obstante, esas estadísticas contrastaron con el rendimiento del equipo en el Apertura 2025, torneo en el que León finalizó en la posición 17, con apenas 13 puntos, quedando fuera de la Liguilla."Cifras respetables que chocaron contra un contexto adverso”, subrayaron.

James Rodríguez, en su etapa en León Foto: Club León.

Si se observan los números del Apertura, reflejados en las estadísticas anexas, James participó en 14 partidos, acumuló 981 minutos, convirtió 3 goles y dio 2 asistencias, siendo uno de los futbolistas con mayor protagonismo ofensivo del plantel. Aun así, su influencia no fue suficiente para cambiar el rumbo de un equipo irregular, con problemas estructurales y falta de solidez colectiva.



A este escenario deportivo se sumó un factor externo que terminó impactando el ánimo del jugador. “A nivel internacional, una restricción de FIFA vinculada a la multipropiedad de Grupo Pachuca frustró su participación en el Mundial de Clubes, con impacto anímico y futbolístico”, explicó el medio. La imposibilidad de disputar ese torneo internacional representó un golpe duro tanto para James como para el proyecto deportivo del club.

Publicidad

En conclusión, “su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto”, sentenció 'Fox Sports MX'. Hoy, James Rodríguez se encuentra en la búsqueda de una nueva institución, con el objetivo claro de llegar en ritmo competitivo y buen nivel a uno de sus grandes desafíos: el Mundial de 2026 con Colombia. El talento sigue intacto; el debate pasa, una vez más, por el contexto que lo rodea.