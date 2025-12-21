Miguel Borja los dejó asustados; exigió un mejor contrato que los mundialistas de Boca Juniors

La más reciente noticia en Argentina tiene que ver con el delantero colombiano Miguel Borja, que por estos días ha sido fuertemente vinculado a Boca Juniors, a pesar de su procedencia de River Plate, su archirrival.

Varios referentes e ídolos e incluso la misma hinchada azul y oro veían con buenos ojos la contratación del Jugador de 32 años, pese no salir en los mejores términos del conjunto 'millonario'.

Ahora bien, la prensa argentina reveló en las últimas horas que sí hubo intenciones por parte del conjunto 'xeneize', sin embargo, las cifras solicitadas por Borja Millán fueron consideradas muy altas y exageradas. ¡Mejor sueldo que Leandro Paredes y Edison Cavani!

"Esa es la noticia bomba: según averiguó Olé, Borja habría pedido un contrato por año mayor al que perciben el capitán campeón del mundo y el Matador, que rondan números superiores a los dos millones de dólares anuales. Obviamente, la respuesta de Boca fue negativa y el 9 quedó a sola firma de ser incorporación de Cruz Azul e instalarse en México, país que además será sede de la selección de Colombia en el Mundial del año que viene y le queda más a tiro", dijo de entrada el mencionado portal.



Con su destino casi asegurado en el balompié mexicano, la fuente de Boca Juniors dejó en claro que la oferta fue un mecanismo para impulsar la otra propuesta. "No es lógico lo que pidió, está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país", agregaron.

Publicidad

En ese orden de idea, Borja no será el delantero de Boca para el 2026 y si bien no dieron nombres propios, el 'xeneize' insistirá en un jugador del exterior para esa posición.

Borja tuvo un paso con altibajos en River Plate, reflejado en sus números. Entre 2022 y 2025 disputó 94 partidos, marcó 32 goles y dio 4 asistencias, con un promedio goleador cercano a 0,39. Su mejor campaña fue en 2024, cuando anotó 11 goles en 22 partidos, mientras que en 2025 su producción bajó notablemente. A lo largo de su carrera, Borja también jugó en Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Livorno, Olimpo, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y Gremio,