Incógnita con futuro de Alfredo Morelos; Nacional espera y en Brasil hablan de “poco probable”

Atlético Nacional cerró el 2025 con los títulos de la Superliga y el de la Copa BetPlay, con Alfredo Morelos como una de sus máximas figuras, no solamente por sus goles, sino también por la importancia que ha tenido en el juego colectivo de los ‘verdolagas’.

Sin embargo, hay incertidumbre con el futuro del delantero cordobés, quien está en préstamo en el equipo antioqueño y por el momento se menciona que tendrá que presentarse en Brasil con el dueño de sus derechos deportivos, el Santos.

¿Qué pasará con Alfredo Morelos y Atlético Nacional?

Por el momento en diario ‘Globo Esporte’ informó este domingo que “Santos está evaluando el futuro del delantero, de 29 años. Con su contrato expirando a finales del próximo año, el futuro del colombiano en Vila Belmiro es una incógnita después de un período de préstamo en el Atlético Nacional”.



Con este panorama de su contrato explicado, apuntaron a que “es poco probable que permanezca en el equipo para 2026”, pero que de igual manera no lo descartan por completo en el equipo ‘pez’ ya que “el cuerpo técnico evaluará al jugador, y la directiva no descarta contratarlo si existe interés mutuo en continuar con el equipo”, recordando de igual manera que “a principios de año, el exentrenador Pedro Caixinha incluso expresó su deseo de hacerlo, pero recibió una respuesta negativa de Morelos, que optó por marcharse”.

El ’Búfalo’ como se le conoce al futbolista colombiano, podría ser una alternativa en la plantilla del Santos, ya que desde la prensa señalan que los delanteros es la “una de las posiciones más débiles. Aunque el equipo cuenta con Tiquinho Soares y Lautaro Díaz, ambos tuvieron un mal final de temporada, y el primero podría abandonar el club si surge un interés”.

Alfredo Morelos no estuvo en el partido entre Atlético Nacional y Junior COLPRENSA.

Además, el equipo brasileño que tiene como principal figura a Neymar Jr. y se salvó del descenso en el tramo final del Brasileirao, tenía en la mira al reconocido Gabigol para reforzarse, pero “su alto salario en el Cruzeiro impide al club intentar ficharlo a préstamo. Los detalles financieros tendrían que renegociarse a fondo, algo improbable en este momento”, por lo que se podría abrir un espacio para Alfredo Morelos.

Ahora, la pelota estaría en la cancha de Atlético Nacional, si oferta unos buenos millones de dólares para contratar a Alfredo Morelos, quien además ha expresado sentirse bien en el elenco antioqueño, donde volvió a conseguir protagonismo, goles y ser figura con títulos.