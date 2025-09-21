Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta mete miedo en España: "Es el fichaje que más me sorprendió"

Gustavo Puerta mete miedo en España: "Es el fichaje que más me sorprendió"

El volante colombiano Gustavo puerta fichó recientemente por el Racing de Santander y sus rivales en la segunda división ya hablan de él.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Gustavo Puerta, volante colombiano del Racing de Santander.
X de @realracingclub

