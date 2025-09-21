Gustavo Puerta mete miedo en España: "Es el fichaje que más me sorprendió"

Los futbolistas colombianos no paran de generar noticias sobre todo cuando hay mercados de fichajes y llegan a nuevos equipos. Tal es el caso de Gustavo Puerta, joven volante que arribo recientemente al Racing de Santander de la segunda división española, procedente del Bayer Leverkusen de Alemania. Para sorpresa de muchos, en los últimos días, una voz oficial de un equipo rival dejó en claro que no esperaba la llegada de un jugador como el cafetero a la Liga Hypermotion.

Se trata de Víctor Orta, director deportivo del Valladolid, quien manifestó su sorpresa por el dinero y el salario que devenga puerta en Racing. “Me ha sorprendido el fichaje de Gustavo Puerta, han pagado cuatro millones con un salario de Primera. Es una apuesta ambiciosa. Quizás es el fichaje que más me sorprendió del mercado”, expresó el directivo al ser consultado por la prensa sobre los refuerzos de los otros clubes.

Pese a esas palabras, es importante recalcar que la administración de Racing aclaró en la presentación de Puerta que no era verdad que habían tenido que invertir cuatro millones de euros, cifras que habría filtrado la prensa en ese momento. Lo que sí es cierto es que el colombiano es un jugador clave para los dirigidos por José Alberto López. “El equipo está en construcción, aunque haya muchos jugadores del año pasado. Hemos cambiado muchas cosas del juego y han venido muchos jugadores nuevos. Necesitamos trabajar e integrar nuestra idea en la cabeza de los jugadores”, dijo recientemente el DT en atención a los medios de comunicación.

Puerta ha disputado dos partidos y ha marcado un gol, acumulando 180 minutos de juego con un Racing que desde su llegada registra cuatro victorias y apenas una derrota. De momento, la escuadra de Santander se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 12 unidades.