Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cómo será el Mundial Sub-20 de Chile 2025? Estos son los equipos, grupos y sistema

¿Cómo será el Mundial Sub-20 de Chile 2025? Estos son los equipos, grupos y sistema

El campeonato se llevará a cabo entre el próximo sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en 4 estadios y con 24 selecciones nacionales.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:12 p. m.
Comparta en:
Mundial Sub-20 de Chile 2025: estos son los grupos, equipos y formato de competencia.jpg
El trofeo fue levantado en 2023 por Uruguay.
Foto: Fifa World Cup.

Publicidad

Publicidad

Publicidad