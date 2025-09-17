¿Cómo será el Mundial Sub-20 de Chile 2025? Estos son los equipos, grupos y sistema

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 tendrá una fase inicial con 5 equipos de Suramérica (entre los que se encuentra el anfitrión), 5 de Europa, 4 de la Concacaf, 4 de África, 4 de Asia y 2 de Oceanía.

Los escenarios elegidos para la competencia están en la mitad del territorio chileno, siendo el estadio El Teniente, de Rancagua, el más pequeño con capacidad para 12.476 espectadores, y en Nacional de Santiago, el más grande, con aforo para 48.665 personas.

Los otros 2 inmuebles que se utilizarán en el torneo serán el estadio Elías Figueroa, de Valparaíso, para 20.575 asistentes, y el estadio El Fiscal, de Talca, para 16.070 hinchas.

La Selección Colombia, que es cabeza de serie del cuadrangular F, tendrá todas sus presentaciones de primera ronda en Talca, mientras que algunos elencos deberán viajar entre 2 ciudades.

Por otra parte, la programación de los encuentros de la fase de grupos será en 2 turnos: a las 5:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche, horario de Colombia.



Mundial Sub-20 de Chile 2025: Sistema de competencia

La primera ronda, denominada fase de grupos, tendrá a los 24 equipos distribuidos en 6 cuadrangulares en los que se jugará bajo la modalidad de todos contra todos.

Los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros avanzarán a octavos de final. De ahí en adelante el torneo tendrá la modalidad de eliminación directa a un partido para ir definiendo los que pasan a cuartos de final, semifinales y final. Además, habrá un encuentro por el tercer puesto.



Equipos y grupos del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Las 24 escuadras participantes son las siguientes y se distribuyeron en 6 cuadrangulares mediante sorteo:

- Suramérica: Chile (anfitrión), Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay.

- Europa: España, Francia, Italia, Ucrania y Noruega.

- Concacaf: México, Estados Unidos, Cuba y Panamá.

- África: Egipto, Marruecos, Nigeria y Surafrica.

- Asía: Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia.

- Oceanía: Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.

Estos son todos los grupos:

⦁ Grupo A

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

⦁ Grupo B

Corea del Sur

Ucrania

Paraguay

Panamá

⦁ Grupo C

Brasil

México

Marruecos

España

⦁ Grupo D

Italia

Australia

Cuba

Argentina

⦁ Grupo E

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Suráfrica

⦁ Grupo F

Colombia

Arabia Saudita

Noruega

Nigeria