Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones

Vea la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones

El jugador colombiano sumó otro título con el ‘pincha’, aportando una asistencia en el gol de Lucas Alario durante la remontada de Estudiantes, que venció 2-1 a Platense.

Por: Javier García
Actualizado: 20 de dic, 2025
Edwuin Cetré campeón con Estudiantes del Trofeo de Campeones
Edwuin Cetré campeón con Estudiantes del Trofeo de Campeones
