Vea la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones

Este sábado 20 de diciembre, Estudiantes de La Plata se coronó campeón del Trofeo de Campeones del fútbol argentino tras vencer 2-1 a Platense en el Estadio Únido de San Nicolás. Cabe recordar que este enfrentamiento reune a los equipos ganadores de 2025.
A los 50 minutos, Franco Zapiola abrió el marcador para el 'camalar', que Lucas Alario empató a los 79. El mismo Alario repitió en el tiempo de adición gracias a un cobro de esquina de Edwuin Cetré desde el costado izquierdo que el exjugador de River Plate definió con remate de derecha para darle el titulo a los dirigidos por Edaurdo Domínguez.
¡¡EL PIPA ES EL HÉROE!! ¡¡AGÓNICO DOBLETE DE ALARIO PARA EL 2-1 DE ESTUDIANTES ANTE PLATENSE EN EL TROFEO DE CAMPEONES!!— SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025
