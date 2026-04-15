"Comparar a Nacional (URU) con el Tolima como institución no da ni para hablar"

Deportes Tolima pasó una mala noche en Uruguay luego de caer 3-1 con Nacional, en el Parque Central, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los 'pijaos' siguen sin conocer la victoria — en la primera jornada empataron 1-1 con Universitario Deportes — pero se volvieron virales en redes sociales por el mensaje del DT Lucas González, durante el 'Cooling break' del primer tiempo. Fue tal el impacto en redes sociales, que le consultaron al entrenador de los 'charrúas' por sus palabras.

"Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol", fueron las palabras de Lucas a los 25 minutos del encuentro. De inmediato, tanto la cámara como el micrófono lo captaron y posteriormente generó caos por el resultado: 3-1 a favor de Nacional.

Lucas González, técnico del Tolima - Foto: Tolima Oficial

Jorge Bava, DT de los uruguayos, fue contundente con su respuesta cuando le consultaron por dicho suceso. "No tendría ni que aclarar la comparación como institución, es en vano, ahí no da ni para hablar. Como equipo es discutible, podemos ver, yo creo que habló la cancha, tuvimos pocas situaciones en contra y generamos muchas a favor", sentenció.



Eso si, Bava, campeón con Santa Fe de Colombia, reconoció algunas virtudes del 'Vinotinto y Oro. "Satisfecho por la victoria y por la manera, ante un rival difícil que juega muy bien y que hace un buen tiempo que está trabajado. Teníamos que hacer lo nuestro para dañarlos y para limitar sus fortalezas, y creo que lo hicimos muy bien. Es un rival que lo veníamos viendo y que jugaba con dos delanteros, hoy jugó con uno, y era como que nos sobraba un defensa y nos faltaba gente en el medio y arriba, por eso decidimos cambiar. Intentamos estar bien posicionados, no sacar a nuestros defensas del área, cosa que cambiamos en el segundo tiempo", agregó.

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Por último, el exarquero hizo mea culpa por su efusiva celebración. "Fue un partido de Copa, se le ganó a un gran rival y en el festejo hubo desahogo. Le pegué a la pelota porque me quedó al lado, reaccioné de esa manera y espero no haberle pegado a nadie, pido disculpas", concluyó.