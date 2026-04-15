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Gol Caracol  / "Comparar a Nacional (URU) con el Tolima como institución no da ni para hablar"

"Comparar a Nacional (URU) con el Tolima como institución no da ni para hablar"

Al DT de Nacional, Jorge Bava, le preguntaron por el mensaje de motivación de su colega Lucas González a sus jugadores del Tolima, el cual se viralizó en redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Jorge Bava (DT de Nacional) y Lucas González (DT de Tolima).
Jorge Bava (DT de Nacional) y Lucas González (DT de Tolima).
Getty Images.

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