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Gol Caracol  / "Cállate la boca, respeta": Neymar explotó ante insultos de los hinchas de Santos

"Cállate la boca, respeta": Neymar explotó ante insultos de los hinchas de Santos

Santos empató 1-1 con Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 y al finaliza el partido Neymar tuvo un encontronazo con un aficionados. ¡Se dijeron de todo!

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Neymar en Santos vs. Recoleta.
Neymar en Santos vs. Recoleta.
Getty Images.

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