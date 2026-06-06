Mensaje de la mamá de James Rodríguez, tras polémica con Antonella Petro; "formé hijos con valores"

James Rodríguez está enfocado en el Mundial 2026. Sin embargo, en los días previos, se presentó un hecho que no pasó desapercibido, dio de qué hablar y generó toda clase de comentarios y reacciones. Prueba de ello fue que María del Pilar Rubio, madre del '10' de la Selección Colombia, se pronunció en redes sociales.

"Tengo como 200 mensajes en mi Instagram. La mala noticia es que no leo nada que no sea de la gente que sigo, pero supongo que son de paz y amor, pero como le digo a mis hijos, hace tiempo que soy de caucho", inició en su extenso mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, exactamente en sus historias.

Pero no fue lo único que dijo. "No pierdan su valioso tiempo escribiéndome, por mi salud mental y también la tranquilidad, esta reina hace mucho dejó de leer y escuchar críticas, así como halagos. A palabras necias, oídos sordos", añadió la mamá de James Rodríguez, quien no duda de la calidad de ser humano de su hijo.

"Además, nadie nunca en la vida, me hará dudar de la grandeza y humildad de mis hijos (Juana Valentina y James). Si de algo estoy segura es que, como madre, he formado dos personas con valores, respetuosos y principios, todo basado desde el amor y la tolerancia", sentenció María del Pilar Rubio en su posteo.



Mensaje de María del Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, por polémica con Antonella Petro Instagram de María del Pilar Rubio

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Estas palabras llegaron, después de que, supuestamente, el pasado jueves 4 de junio, en la entrega del pabellón nacional, el cucuteño ignorara a Antonella Petro, hija del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, al parecer, le había pedido una foto. Al siguiente día, llegaron varios pronunciamientos.

En primera instancia, la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que "rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra jugadores, familias o miembros de la delegación". Además, de revelar que los futbolistas estaban siendo víctimas de "asedio" por una supuesta mala actitud.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026 AFP

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Posteriormente, el turno fue para Antonella Petro, que, en un video, no ocultó su admiración por el volante, James Rodríguez, expresando que es su ídolo y que no es momento de discutir, sino de estar unidos y, por supuesto, apoyar a la 'tricolor' de cara al Mundial 2026. Por último, quien envió un mensaje fue James.

"Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?. Gracias por tu aliento para mí y todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora hay que estar unidos por nuestra Selección en el Mundial. Nos vemos pronto. PD: La próxima me hablas más fuerte, abrazo", sentenció.