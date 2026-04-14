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Gol Caracol  / Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Díaz en Champions League
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Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Díaz en Champions League

Este miércoles, en el Allianz Arena, de Alemania, recibe el partido definitivo de los cuartos de final de Champions League, con el colombiano Luis Díaz, en Bayern Múnich contra Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Luis Díaz contra Kylian Mbappé, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League
Luis Díaz contra Kylian Mbappé, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League
AFP

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