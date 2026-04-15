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Gol Caracol  / Arda Guler, inspirado en Champions League; vea su golazo de tiro libre contra Real Madrid

Arda Guler, inspirado en Champions League; vea su golazo de tiro libre contra Real Madrid

Después de haber marcado el primero contra Bayern Múnich, Arda Guler anotó un golazo, al ángulo, y Manuel Neuer terminó adentro del arco con todo y balón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Arda Guler, figura del Real Madrid contra Bayern Múnich, por Champions League
Arda Guler, figura del Real Madrid contra Bayern Múnich, por Champions League
AFP

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