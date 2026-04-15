Arda Guler, inspirado en Champions League; vea su golazo de tiro libre contra Real Madrid

Arda Guler se puso la '10' en Real Madrid. Este miércoles 15 de abril, en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, fue el encargado de marcar dos goles para el 'merengue' contra Bayern Múnich. El primero llegó, tras un error de Manuel Neuer, mientras que el segundo fue una joya.

Haciéndose cargo de un tiro libre, sacó un zurdazo, poniéndole efecto al esférico, imposible de atajara para el guardameta alemán, que voló, pero no llegó. De hecho, el guardameta terminó adentro del arco con todo y balón. Locura, festejo y alegría en el club español, que soñaba con la remontada, luego de perder 1-2 en la ida.



Vea el gol de tiro libre de Arda Guler en Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League