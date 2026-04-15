Luis Díaz, clave en gol del Bayern Múnich contra Real Madrid, por Champions League

Luis Díaz siempre aparece, no es casualidad que se haya ganado un lugar como titular indiscutido en Bayern Múnich. Prueba de ello fue lo ocurrido este miércoles 15 de abril, en el marco del partido de vuelta contra Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League. Y es que, cuando todo se complicaba, dijo presente.

Con su regate, velocidad y buen manejo de balón, encaró a la defensa rival, se fue mano a mano y produjo un tiro de esquina. Justamente, de ese cobro, el cual fue ejecutado por Joshua Kimmich, llegó el tanto de Aleksandar Pavlovic. Eso significó el 1-1, en el Allianz Arena, ya que Arda Guler había marcado a los 30 segundos, tras un error de Manuel Neuer.



Vea el gol de Aleksandar Pavlovic, con Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League