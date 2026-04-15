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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, clave en gol del Bayern Múnich contra Real Madrid, por Champions League

Luis Díaz, clave en gol del Bayern Múnich contra Real Madrid, por Champions League

A pesar de que pocos lo notaron, ya que vino de un tiro de esquina y quien marcó fue Aleksandar Pavlovic, Luis Díaz fue determinante para que dicha anotación llegara.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra el gol contra Real Madrid, por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra el gol contra Real Madrid, por Champions League
AFP

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