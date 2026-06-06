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Gol Caracol  / Nuevo problema a pocos días del inicio del Mundial 2026; "se votó y se aprobó la decisión"

Nuevo problema a pocos días del inicio del Mundial 2026; "se votó y se aprobó la decisión"

Cuando todo parecía alegría por el comienzo de la fiesta del fútbol, con el Mundial 2026, se presentó esta situación, en Estados Unidos, que preocupa a más de uno.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Cerca de 2.000 trabajadores que atienden en el estadio SoFi de Los Ángeles, que albergará el primer partido del Mundial 2026 en suelo estadounidense, votaron a favor de autorizar una huelga, apenas una semana antes de que comience el torneo.

El 96% de la plantilla que pertenece al sindicato Unite Here Local 11 aprobó la convocatoria a huelga, después de estar más de un año sin contrato.

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El sindicato que representa a cocineros, lavaplatos, personal de puestos de venta de alimentos y camareros del estadio, ubicado en la ciudad de Inglewood, ha exigido mejoras en los salarios y garantías de que no habrá operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante el mundial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los agentes del ICE se enfocarán en medidas de seguridad y no en arrestos de migrantes en situación irregular.

El SoFi con capacidad para 70.000 aficionados está programado para albergar el primer partido del Mundial en territorio estadounidense el próximo 12 de junio, cuando la selección de EE.UU. se enfrentará a Paraguay.

Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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Se espera que las negociaciones entre el sindicato y Legends Global, la empresa encargada del servicio de alimentos del estadio, retomen las negociaciones este lunes.

Según el diario Los Angeles Times, Kurt Petersen, copresidente del sindicato, afirmó que si no se llega a un acuerdo, los trabajadores abandonarán sus puestos y los 70.000 aficionados que acudan al partido el próximo viernes se encontrarán con cientos de manifestantes de los huelguistas.

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El SoFi está programado para albergar ocho partidos durante el Mundial 2026, incluido uno de cuartos de final.

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