Luis Díaz, determinante en el gol de Harry Kane contra Real Madrid; jugada de crack

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Luis Díaz no decepciona. Después de haber generado el tiro de esquina, del cual llegó el gol de Aleksandar Pavlovic para el 1-1 parcial contra Real madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se lució con un gran movimiento para el segundo tanto del Bayern Múnich. Por eso, algunos le agradecieron.
Cuando transcurría el minuto 38, Dayot Upamecano se hizo con el balón, levantó la cabeza y, al ver que 'Lucho' marcó una diagonal para arrastrar la marca de Eder Militao y dejar libre a Harry Kane, filtró el pase. Mano a mano, el delantero inglés no perdonó y definió a la perfección, venciendo a Andriy Lunin, lo que era el 2-2 parcial.
¡¡OTRO GOLAZO PARA EMPATAR!! Tremenda pelota de Upamecano para que Harry Kane defina como sabe y anote el 2-2 (4-3 global) para Bayern Múnich.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
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