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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, determinante en el gol de Harry Kane contra Real Madrid; jugada de crack

Luis Díaz, determinante en el gol de Harry Kane contra Real Madrid; jugada de crack

Si bien Dayot Upamecano realizó una asistencia magistral y el delantero inglés definió a la perfección, un movimiento de Luis Díaz ayudó a romper la defensa 'merengue'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich contra Real Madrid por Champions League
Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich contra Real Madrid por Champions League
AFP

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