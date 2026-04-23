Las cuentas de los equipos de Liga BetPlay 2026-I para clasificar; Millonarios, el más complicado

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La Liga BetPlay 2026-I entró en su fase final del 'todos contra todos' y este jueves 23 de abril comenzó su penúltima fecha y ahí es cuando varios equipos empiezan a sacar cuentas para buscar clasificar a los play offs del fútbol colombiano. Hay varios equipos que deberán ganar los dos compromisos restantes y de paso esperar otros resultados, uno de ellos: Millonarios.
Por el momento, son cinco los elencos que ya están asegurados en la ronda final del campeonato de nuestro país, que son Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Tolima y América de Cali. Por eso, quedan tres cupos aún en juego, con siete clubes luchando para seguir con chances de pelear por el título del primer semestre.
El periodista Jhon Jaime Osorio, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dio las probabilidades que tienen los elencos que siguen pensando en meterse a la ronda final del fútbol colombiano.
Once Caldas - sexto lugar
Actualmente tiene 29 puntos y diferencia de +8 goles
Próximos partidos: Águilas Doradas y Nacional
Clasifica empatando un partido
Internacional – séptimo lugar
Actualmente tiene 25 puntos y diferencia de -2 goles
Próximos partidos: Boyacá Chicó y Santa Fe
Clasifica ganando los dos – ganando uno y empatando el otro necesitaría que Cali y Medellín no hagan 29 puntos
Santa Fe – octavo lugar
Actualmente tiene 23 puntos y diferencia +4 goles
Próximas partidos: Pasto e Internacional de Bogotá
Clasifica ganando los dos porque se enfrenta a un rival directo (Inter)
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Deportivo Cali – noveno lugar
Actualmente tiene 23 puntos y diferencia +3 goles
Próximos partidos: América y Tolima
Clasifica si gana los dos
Independiente Medellin – décimo lugar
Actualmente tiene 23 puntos y diferencia de +2 goles
Próximos partidos: Fortaleza y Águilas Doradas
Si gana los dos llega a 29 puntos pero como tiene diferencia de gol de +2 necesitaría superar en ese ítem al Cali, o que Cali empate o pierda un partido.
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Bucaramanga – puesto once
Actualmente tiene 22 puntos y diferencia de +7
Próximos partidos: Jaguares y Fortaleza
Puede llegar a 28 puntos pero tiene +7 en diferencia de gol – si gana los dos debe esperar a que Medellín o Cali empaten o pierdan uno
Millonarios – puesto doce
Actualmente tiene 22 puntos y diferencia de +6 goles
Próximos partidos: Tolima y Alianza FC
Tiene que ganar los dos partidos y que Bucaramanga haga menos goles en los dos partidos o empate o pierda uno – que Medellín, Cali y Santa Fe empaten o pierdan uno
Águilas Doradas – puesto trece
Actualmente tiene 22 puntos y diferencia de -6 goles
Próximos partidos: Once Caldas y Medellín
Necesita ganar los dos y que ninguno otro llegue a 28 puntos por esa diferencia de gol negativa
Jueves 23 de abril
Viernes 24 de abril
Sábado 25 de abril
Domingo 26 de abril
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|17
|13
|1
|3
|35
|13
|+22
|40
|2
|Pasto
|17
|10
|4
|3
|25
|19
|+6
|34
|3
|Junior
|17
|10
|1
|6
|26
|20
|+6
|31
|4
|Tolima
|17
|8
|6
|3
|26
|14
|+12
|30
|5
|América
|17
|9
|3
|5
|24
|14
|+10
|30
|6
|Once Caldas
|17
|7
|8
|2
|28
|20
|+8
|29
|7
|Internacional
|17
|6
|7
|4
|21
|23
|-2
|25
|8
|Santa Fe
|17
|5
|8
|4
|24
|20
|+4
|23
|9
|Deportivo Cali
|17
|6
|5
|6
|18
|15
|+3
|23
|10
|Medellín
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|+2
|23
|11
|Bucaramanga
|17
|5
|7
|5
|23
|16
|+7
|22
|12
|Millonarios
|17
|6
|4
|7
|27
|21
|+6
|22
|13
|Águilas Doradas
|17
|6
|4
|7
|16
|22
|-6
|22
|14
|Llaneros
|17
|4
|9
|4
|17
|17
|0
|21
|15
|Fortaleza
|17
|4
|7
|6
|20
|25
|-5
|19
|16
|Cúcuta
|17
|3
|6
|8
|21
|32
|-11
|15
|17
|Alianza
|17
|3
|6
|8
|11
|25
|-14
|15
|18
|Jaguares
|17
|4
|2
|11
|16
|31
|-15
|14
|19
|Boyacá Chicó
|17
|4
|2
|11
|12
|28
|-16
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|0
|7
|10
|14
|31
|-17
|7