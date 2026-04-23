Las cuentas de los equipos de Liga BetPlay 2026-I para clasificar; Millonarios, el más complicado

La Liga BetPlay 2026-I entró en su fase final del 'todos contra todos' y este jueves 23 de abril comenzó su penúltima fecha y ahí es cuando varios equipos empiezan a sacar cuentas para buscar clasificar a los play offs del fútbol colombiano. Hay varios equipos que deberán ganar los dos compromisos restantes y de paso esperar otros resultados, uno de ellos: Millonarios.

Por el momento, son cinco los elencos que ya están asegurados en la ronda final del campeonato de nuestro país, que son Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Tolima y América de Cali. Por eso, quedan tres cupos aún en juego, con siete clubes luchando para seguir con chances de pelear por el título del primer semestre.



Las cuentas de los equipos para clasificar a play offs de Liga BetPlay 2026-I

El periodista Jhon Jaime Osorio, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dio las probabilidades que tienen los elencos que siguen pensando en meterse a la ronda final del fútbol colombiano.

Once Caldas - sexto lugar

Actualmente tiene 29 puntos y diferencia de +8 goles

Próximos partidos: Águilas Doradas y Nacional

Clasifica empatando un partido

Internacional – séptimo lugar

Actualmente tiene 25 puntos y diferencia de -2 goles

Próximos partidos: Boyacá Chicó y Santa Fe

Clasifica ganando los dos – ganando uno y empatando el otro necesitaría que Cali y Medellín no hagan 29 puntos



Santa Fe – octavo lugar

Actualmente tiene 23 puntos y diferencia +4 goles

Próximas partidos: Pasto e Internacional de Bogotá

Clasifica ganando los dos porque se enfrenta a un rival directo (Inter)

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Deportivo Cali – noveno lugar

Actualmente tiene 23 puntos y diferencia +3 goles

Próximos partidos: América y Tolima

Clasifica si gana los dos

Deportivo Cali perdió en su visita al Chicó por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

Independiente Medellin – décimo lugar

Actualmente tiene 23 puntos y diferencia de +2 goles

Próximos partidos: Fortaleza y Águilas Doradas

Si gana los dos llega a 29 puntos pero como tiene diferencia de gol de +2 necesitaría superar en ese ítem al Cali, o que Cali empate o pierda un partido.

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Bucaramanga – puesto once

Actualmente tiene 22 puntos y diferencia de +7

Próximos partidos: Jaguares y Fortaleza

Puede llegar a 28 puntos pero tiene +7 en diferencia de gol – si gana los dos debe esperar a que Medellín o Cali empaten o pierdan uno

Millonarios – puesto doce

Actualmente tiene 22 puntos y diferencia de +6 goles

Próximos partidos: Tolima y Alianza FC

Tiene que ganar los dos partidos y que Bucaramanga haga menos goles en los dos partidos o empate o pierda uno – que Medellín, Cali y Santa Fe empaten o pierdan uno

Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional. Millonarios.

Águilas Doradas – puesto trece

Actualmente tiene 22 puntos y diferencia de -6 goles

Próximos partidos: Once Caldas y Medellín

Necesita ganar los dos y que ninguno otro llegue a 28 puntos por esa diferencia de gol negativa



Programación fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Jueves 23 de abril



6:00 p.m. — Pasto vs. Santa Fe

8:00 p.m. — Millonarios vs. Tolima

Viernes 24 de abril



4:00 p.m. — Cúcuta vs. Junior

Sábado 25 de abril



2:00 p.m. — Bucaramanga vs. Jaguares

4:00 p.m. — Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

6:10 p.m. — Deportivo Cali vs. América

8:30 p.m. — Medellín vs. Fortaleza

Domingo 26 de abril



4:00 p.m. — Águilas Doradas vs. Once Caldas

6:10 p.m. — Llaneros vs. Alianza

8:20 p.m. — Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I