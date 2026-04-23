Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Las cuentas de los equipos de Liga BetPlay 2026-I para clasificar; Millonarios, el más complicado

Las cuentas de los equipos de Liga BetPlay 2026-I para clasificar; Millonarios, el más complicado

Este jueves comienza la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, y se empezarían a definir otros clasificados o algunos equipos que quedarían eliminados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de abr, 2026
Comparta en:
Millonarios Liga BetPlay 2026-I
Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad