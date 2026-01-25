Confirmada primera mala noticia de Argentina para Mundial 2026; jugador sufrió grave lesión

El central argentino del Villarreal Juan Foyth sufre rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según confirmó este domingo la entidad castellonense tras someter al jugador a pruebas médicas. Esta grave lesión lo dejaría afuera del Mundial 2026 con la selección albiceleste, actual campeona del certamen orbital de la FIFA en Qatar 2022, y en la que el zaguero fue parte de la nómina.

Foyth se tuvo que retirar este sábado del terreno de juego en el encuentro ante el Real Madrid y, en una primera exploración, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón.

El jugador será operado próximamente y el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja.

En el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año, lo que supondría que no tiene ninguna posibilidad de disputar este verano el Mundial. Si la rotura fuera parcial, el tiempo de baja descendería.



Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensa argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido de este sábado entre el Real Madrid, que la baja es muy importante para el equipo

“Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, apuntó el técnico.