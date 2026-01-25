Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Confirmada primera mala noticia de Argentina para Mundial 2026; jugador sufrió grave lesión

Confirmada primera mala noticia de Argentina para Mundial 2026; jugador sufrió grave lesión

El campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022, Juan Foyth, sufrió rotura del tendón de Aquiles izquierdo, que lo dejará por fuera varios meses y su presencia en el Mundial 2026 estaría descartada.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Foyth Argentina
Juan Foyth con la Selección Argentina
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad