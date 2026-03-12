Partidos de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026: día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Atlético Nacional expondrá este viernes el liderato de la Liga BetPlay I-2026 cuando reciba al Llaneros por la undécima jornada, en la que Once Caldas y Deportivo Pasto, sus más inmediatos perseguidores, se enfrentarán también este día.

El 'verdolaga' es primero con 21 puntos y le gana el puesto por diferencia de goles al Pasto, mientras que Once Caldas es tercero con 19. Llaneros, entre tanto, es décimo con 14 unidades y es uno de los equipos que lucha por meterse entre los ocho primeros para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, viene de golear 0-4 al campeón Junior en Barranquilla y está recuperando su nivel tras haber sido eliminado hace ocho días de la Copa Sudamericana por Millonarios.

Se espera que sean titulares este viernes jugadores como el lateral argentino Milton Casco; los defensores William Tesillo y Andrés Felipe Román; los centrocampistas Jorman Campuzano, Mateus Uribe y Juan Manuel Rengifo y los delanteros Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos, goleador del torneo con siete tantos.



Llaneros, entre tanto, llega al partido con una racha de tres juegos sin perder, de los cuales empató uno, con un 2-2 en casa con Independiente Medellín; y otro 1-1 como visitante con Internacional; y el tercero lo ganó por 2-0 al Jaguares de Córdoba.

En busca del liderato

El Once Caldas, dirigido por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, recibirá al Deportivo Pasto con la mirada puesta en conseguir el liderato de la liga.

El equipo de Manizales vive su mejor momento del año porque viene de ganar sus últimos tres partidos (4-2 a Fortaleza, 3-0 al Boyacá Chicó y 0-2 al Deportivo Cali), lo que lo catapultó a la parte alta del campeonato.

Para este encuentro, Herrera cuenta con toda su nómina, que incluye al veterano goleador Dayro Moreno, al creativo Luis Sánchez, al mediocentro Robert Mejía y al guardameta Joan Parra, que este semestre le arrebató la titularidad al experimentado James Aguirre.

Pasto, entre tanto, acumula seis juegos sin perder, de los cuales ganó tres y empató otros tres. El equipo sureño, dirigido por el español Jonathan Risueño, apunta a alargar su racha en el torneo, pero tendrá que lidiar con la baja del lateral izquierdo Edwin Velasco, expulsado en el triunfo por 2-0 ante América de Cali.

Otros de los partidos llamativos de la jornada lo protagonizará el domingo el América, que recibirá en el estadio Pascual Guerrero a un motivado Deportes Tolima, que viene de vencer por 2-0 al O'Higgins chileno, con lo cual clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Partidos de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026:

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Día: viernes 13 de marzo.

Hora: 6:20 de la tarde.

Estadio: Palogrande (Manizales).

Atlético Nacional vs. Llaneros

Día: viernes 13 de marzo.

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Internacional de Bogotá vs. Bucaramanga

Día: sábado 14 de marzo.

Hora: 2:00 de la tarde.

Estadio: Metropolitano de Techo(Bogotá).

Cúcuta vs. Deportivo Cali

Día: sábado 14 de marzo.

Hora: 4:10 de la tarde.

Estadio: General Santander (Cúcuta).

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Día: sábado 14 de marzo.

Hora: 6:20 de la tarde.

Estadio: La independencia (Tunja).

Santa Fe vs. Alianza

Día: sábado 14 de marzo.

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: El Campín (Bogotá).

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas

Día: domingo 15 de marzo.

Hora: 3:30 de la tarde.

Estadio: Santiago de las Atalayas (Yopal).

América vs. Tolima

Día: domingo 15 de marzo.

Hora: 4:10 de la tarde.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

Jaguares vs. Medellín

Día: domingo 15 de marzo.

Hora: 6:20 de la tarde.

Estadio: Jaraguay (Montería).

Junior vs.Fortaleza

Día: domingo 15 de marzo.

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

