¿Qué necesita Colombia para clasificar en el Mundial Sub -20 y cual sería su rival en octavos?

La Selección Colombia igualó sin goles en la segunda fecha del grupo F y con 4 puntos quedó dependiendo de sí misma para ir a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Los tricolores superaron 1-0 a Arabia Saudita en su debut y con la paridad frente a Noruega pusieron un pie en la segundo ronda, a la que van los 2 primeros de cada uno de los 6 cuadrangulares y los 4 mejores segundos.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

El elenco nacional cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo el domingo 5 de octubre a las 6:00 p. m., hora colombiana, enfrentando a Nigeria.

La contienda está programada para escenificarse en el estadio Fiscal, de Talca, ciudad en la que el equipo tricolor ha afrontado todas sus confrontaciones del grupo F.

Las acciones se podrán ver en directo por televisión mediante las señales de televisión, YouTube y web de Gol Caracol, así como por la aplicación Ditu.



¿Qué necesita Colombia para clasificar en el Mundial Sub-20?

Aunque está virtualmente con el tiquete a octavos de final, los dirigidos por Carlos Torres requieren de un triunfo en su próxima salida, frente a Nigeria, para ir a la siguiente instancia como líderes del grupo F.

Un empate o una derrota los pondría a depender del otro partido del cuadrangular, entre Noruega y Arabia Saudita, para saber si seguirán su camino como segundos.

Lo único que a los ‘cafeteros’ les haría daño es ser goleados por el conjunto africano, ya que un revés así los pondría a hacer cuentas en procura de ser uno de los mejores 4 terceros de los 6 grupos en competencia.



¿Cuál sería el rival de Colombia en octavos de final del Mundial Sub-20?

El combinado ‘cafetero’ tiene varios posibles adversarios para la segunda ronda del campeonato que se viene disputando en suelo austral, ya que posee opciones de avanzar como primero, segundo o siendo uno de los 4 mejores terceros de la competencia.

El caso de ser líder del grupo F, a Colombia le corresponderá enfrentar al segundo del cuadrangular E, en el que están: Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y la ya eliminada Nueva Caledonia.

Sin embargo, si clasifica en la segunda posición, le tocará medirse con el segundo del grupo B, integrado por Ucrania, Paraguay, Panamá y Corea del Sur.

El último escenario es el de finalizar como uno de los mejores terceros, en ese caso, el oponente será el líder del cuadrangular A, B. C o D.