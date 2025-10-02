Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué necesita Colombia para clasificar en el Mundial Sub -20 y cual sería su rival en octavos?

¿Qué necesita Colombia para clasificar en el Mundial Sub -20 y cual sería su rival en octavos?

La escuadra ‘cafetera’ empató 0-0 con Noruega en su segunda presentación de la Copa del Mundo y ahora hace cuentas a falta de un duelo para cerrar su actuación en esta fase.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20: así sigue su camino en el Mundial de Chile 2025.jpg
Así sigue el camino de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 en el Mundial 2025.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad