Juan Fernando Quintero se calentó y se insultó con Maxi Salas, compañero en River; clima hostil

Juan Fernando Quintero se calentó y se insultó con Maxi Salas, compañero en River; clima hostil

Este jueves en un candente partido de Copa Argentina entre Racing y River Plate, 'Juanfer' tuvo un momento de tensión y discusión que quedó captado por las cámaras en el estadio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2025
Juan Fernando Quintero y Maxi Salas
Juan Fernando Quintero y Maxi Salas discutieron en River Plate vs Racing
