Juan Fernando Quintero se calentó y se insultó con Maxi Salas, compañero en River; clima hostil

River Plate y Racing se midieron este jueves en cancha neutral (Gigante de Arroyito) por los cuartos de final de la Copa Argentina, partido en el que estuvo de titular Juan Fernando Quintero, quien vivía un duelo especial por su pasado en el equipo de Avellaneda. Pero también lo era para Maxi Salas, quien salió de mala manera directamente desde la 'Academia' a la 'banda cruzada'.

Y en medio de la tensión y el ambiente hostil en el estadio, los dos futbolistas del 'millonario' tuvieron una acalorada discusión en la cancha, luego de que el mediocampista colombiano le reclamara al argentino, haciéndole algunos gestos con sus manos.

En el video publicado por las redes sociales de 'TyC Sports' se evidencia que a Maxi Salas le disgustaron las palabras de Juan Fernando Quintero, cruzaron algunos insultos y luego cada uno volvió a centrarse en el trámite del partido entre River Plate y Racing.



Así fue la pelea entre Juan Fernando Quintero y Maxi Salas en River Plate vs Racing, en Copa Argentina: