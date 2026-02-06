Contragolpe de la Liga de Arabia Saudita contra Cristiano Ronaldo; recios y directos

En territorio árabe, Cristiano Ronaldo sigue siendo tema noticioso ante su firme posición de no jugar con Al Nassr e, incluso, considerar salir del club por su inconformismo ante la manera en la que se prioriza económicamente a otros clubes en el mercado de fichajes, por encima del conjunto de Riad.

Frente a esta situación, en las últimas horas la Saudí Pro League tomó posición por la noticia ‘bomba’ que le ha dado la vuelta al mundo por lo que respecta a la actualidad del ‘bicho’, quien, ahora más que nunca, tendría su continuidad en ‘veremos’.

No obstante, más allá de eso, en Arabia le respondieron a Cristiano Ronaldo, dejando claro que las diferencias en cuanto a contratación durante la última ventana de transferencias, no corresponde especialmente al Fondo de Inversión Pública Saudí, que financia económicamente a cuatro clubes del torneo; incluído Al Nassr.

Más bien, todo pasaría por los manejos y decisiones en los directivos, quienes se encargan de dichas decisiones contractuales, cada que llega un nuevo mercado.



"Como cualquier deportista de élite, Cristiano quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones fuera de su propio club. Los clubes tienen su propia junta directiva, su propia dirección y su propia gestión futbolística. Ellos determinan su propia estrategia de fichajes", indicó de entrada el comunicado de la liga árabe, que le respondió al luso, tras su reciente inconformismo ante el Fondo de Inversión, por, supuestamente, beneficiar a unos equipos más que a otros al momento de financiarlos en materia de transferencias.

Sumado a eso, en el comunicado se aclaró que la competición, los gastos y los traspasos se realizan dentro de un marco financiero que debe garantizar la sostenibilidad y la competencia leal. "Ese marco se aplica a todos los clubes. Nadie recibe un trato preferencial", agregó la liga árabe, que, además de no compartir la postura del astro portugués, también le aclararon un par de situaciones, las cuales han desatado polémica durante los últimos días.

Cabe destacar que toda esta 'bomba' estalló cuando Cristiano Ronaldo se ausento el encuentro pasado, frente a Al Riyadh. Y, de cara a lo que será el enfrentamiento con Al Ittihad, también es una incógnita que el luso aparezca en el compromiso de este viernes 6 de febrero.

Habrá que ver si el 'bicho' cambia su postura y nuevamente vuelve a la acción con Al Nassr, o, si por el contrario, se mantiene fiurme y no reaparece con los de Riad en la Liga de Arabia. Es importante clarar que, de mantenerse esta situación, incluso podría darse una rescisión de contrato con los árabes.