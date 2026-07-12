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Gol Caracol  / El Mundial 2026 sigue dejando entrenadores sin trabajo; nuevo técnico fue despedido

El Mundial 2026 sigue dejando entrenadores sin trabajo; nuevo técnico fue despedido

Conforme las selecciones van quedado eliminadas del Mundial 2026, algunas federaciones toman radicales decisiones, con el fin de dar un giro a sus procesos y mejorar.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha destituido al seleccionador del combinado nacional, Pape Thiaw, tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, informó este domingo la entidad.

"Tras la reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) celebrada el sábado 11 de julio de 2026, se decidió iniciar el procedimiento para la destitución del seleccionador nacional, señor Pape Thiaw, y de todo su cuerpo técnico", señaló la FSF en un comunicado.

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"Esta decisión se produce tras la eliminación de la selección senegalesa en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", explicó la Federación.

La FSF subrayó que, tras "una exhaustiva evaluación de los resultados deportivos y las perspectivas del equipo", el Comité Ejecutivo consideró necesario iniciar este procedimiento "en aras del buen desarrollo del fútbol senegalés".

Los Leones de Teranga, dirigidos por Thiaw desde diciembre de 2024, cayeron derrotados ante Francia y Noruega en sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

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Después, golearon a Irak por 5-0 y se clasificaron para la siguiente ronda al quedar terceros en su grupo, ocupando así la última plaza disponible.

En los dieciseisavos de final, Senegal ganaba a Bélgica por 2-0, pero encajó dos goles y un penalti en la prórroga, cayendo derrotado por 3-2.

Senegal Mundial 2026
Senegal Mundial 2026
AFP

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Thiaw, de 45 años, aseguró entonces estar "triste" tras "perder un partido que nos importaba mucho".

La eliminación abrió un fuerte debate en la prensa senegalesa sobre la gestión del banquillo.

También varios jugadores expresaron su decepción tras el partido, como el centrocampista del Villarreal Pape Gueye, quien afirmó que Senegal "tenía el partido en la mano" y pidió sacar conclusiones de la derrota.

Gueye anunció en redes sociales que haría "una pausa" en la selección mientras siguiera el actual cuerpo técnico.

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Senegal se clasificó para el Mundial de 2026 tras apelar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojarle del título de la Copa Africana de Naciones de 2025, a raíz de una polémica en la que Thiaw fue uno de los principales protagonistas.

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