Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Convocados de la Selección Alemania para el Mundial 2026; Manuel Neuer encabeza el listado

Convocados de la Selección Alemania para el Mundial 2026; Manuel Neuer encabeza el listado

Este jueves, desde la Selección Alemania revelaron el listado de convocados para la cita orbital a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 21 de may, 2026
Comparta en:
Manuel Neuer encabeza la convocatoria de Alemania para el Mundial 2026.

El arquero Manuel Neuer encabeza la convocatoria de la Selección Alemania para el Mundial 2026 con lo que regresará al combinado 'teutón' a los 40 años.

En la lista hay muchos habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala o Florian Wirtz, pero también algunas sorpresas como el centrocampista Nadiem Amiri del Mainz 05 y novedades como el joven media punta del Bayern, Lennart Karl.

Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores.
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo F, por Libertadores, tras Junior 3-2 Sporting Cristal

Juan Fernando Quintero en duelo contra Bragantino, por la Copa Sudamericana.
Colombianos en el exterior

Con Juan Fernando Quintero en cancha, River igualó 1-1 con Bragantino en Copa Sudamericana

"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", dijo el seleccionador Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.

Alemania clasificó al Mundial 2026, tras golear 6-0 a Eslovaquia

"Planeamos con él como número 1", agregó el timonel de la 'Die Mannschaft'.

La convocatoria de Neuer se había convertido en los últimos días en un secreto a voces y se había generado un debate en torno a lo que pasaría con Oliver Baumann, que había jugado como titular todos los partidos de la convocatoria.

Publicidad

El tercer portero convocado es Alexander Nübel, del Stuttgart. Además, Nagelsmann planea llevar al Mundial al segundo golero del Bayern, Jonas Urbig, aunque fuera de la convocatoria y con la idea de que participe en los entrenamientos.

Durante la eliminatoria, Alemania había jugado en defensa con Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y David Raum y, como era de esperarse, todos están convocados.

Publicidad

Antonio Rüdiger está en la lista, pero se cuenta con él como suplente.

El caso de Musiala había generado algunas dudas porque el jugador del Bayern, tras una grave lesión que hizo que causara baja durante gran parte de la temporada, todavía no ha recuperado su antiguo nivel.

"Esperamos que vuelva a ser el mismo. Pero en todo caso así esté al 80 por ciento Jamal es uno de los mejores jugadores de este planeta", dijo Nagelsmann.

Acá el listado de la Selección Alemania para el Mundial 2026:

Publicidad

Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern) y Alexander Nübel (Vfb Stuttgart)

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United)

Publicidad

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Maguncia 05), Leon Goretzka (FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic( FC Bayern ), Angelo Stiller (VfB Stuttgart).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray, Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).

Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, en un partido del Brasileirao
Colombianos en el exterior

Jordan Barrera puso a celebrar a Botafogo, en Copa Sudamericana; vea aquí su anotación

Acción de juego en duelo entre Colombia vs. Paraguay, por Eliminatorias rumbo al Mundial.
Gol Caracol

A selección sudamericana le hicieron brujería, previo al Mundial 2026; "experimentarán síntomas"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Manuel Neuer

Selección Alemania

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad