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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con la mente puesta en final de Conference League con Crystal Palace

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con la mente puesta en final de Conference League con Crystal Palace

El Crystal Palace se alista para lo que será la final de la Conference League frente a Rayo Vallecano, y los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma lideraron la sesión de este jueves.

Por: EFE
Actualizado: 21 de may, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.

El Crystal Palace se entrenó este jueves con la única baja del defensa Chris Richards, que se retiró lesionado el pasado domingo contra el Brentford por una torcedura de tobillo, a seis días de enfrentarse al Rayo Vallecano en la final de la Conference League. En las 'águilas' militan los jugadores colombianos, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.
En la jornada de puertas abiertas para los medios, el conjunto del sur de Londres se entrenó en su ciudad deportiva, donde se pudo ver al estadounidense recibiendo tratamiento en el tobillo por parte de uno de los fisioterapeutas del club mientras la plantilla saltó al terreno de juego.

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Richards, pieza clave esta temporada y que será duda, ha sido un fijo en el esquema de Oliver Glasner disputando 33 partidos de Premier League y participando en 12 de los 14 encuentros de Liga Conferencia.

Además del defensa, Eddie Nketiah, baja ya confirmada, tampoco se entrenó junto al resto de sus compañeros por una lesión en los isquiotibiales que no le han permitido jugar en todo lo que va de año.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, celebran una victoria con Crystal Palace

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En su primera participación en Europa y tras ser relegado de la Europa League a la Conference League por cuestiones reglamentarias de la UEFA, el Crystal Palace alcanzó una final histórica nunca antes vista en toda la historia de la entidad.

Pese a que el club ha terminado muy lejos de los puestos europeos en la Premier League, esta final supone una oportunidad doble ya en caso de victoria no solo lograrían el título, lo que significaría que hasta tres equipos ingleses habrían conquistado la competición en sus cinco ediciones, junto a West Ham United y Chelsea, sino también una plaza para la próxima Liga Europa.

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¿Cuándo es la final de la Conference League 2025/2026?

El calendario en el fútbol de Europa indica que la definición entre Crystal Palace, que tiene en sus filas a los jugadores de la Selección Colombia Jefferson Lerma y Daniel Múñoz, y Rayo Vallecano está pactada para el miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena, en Leipzig, Alemania. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 2:00 de la tarde, en horario de nuetsro país.

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