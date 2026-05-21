Juan Fernando Quintero, "con poco, el mejor de River Plate"; Kevin Castaño, "mal"

Con una formación alternativa y la cabeza puesta en la final del Torneo Apertura argentino, River Plate rescató un agónico empate 1-1 de casa el miércoles anterior frente al Red Bull Bragantino, y quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la 'banda cruzada' fue titular Juan Fernando Quintero, mientras que Kevin Castaño ingresó para la segunda parte. Este último volvió a tener un mal partido; en la prensa del sur del continente no lo perdonaron; le dieron con toda.

En el estadio Monumental, el conjunto de Núñez necesitaba ganar para sellar su boleto a la próxima instancia como líder del Grupo H. Alix Vinicius (34') abrió la cuenta para el elenco brasileño, que estuvo a minutos de llevarse una victoria muy valiosa, pero en el descuento, el 'millonario' encontró el empate a través de Lautaro Pereyra (90+2').

Así, River sigue líder de su zona con 11 puntos, seguido por el Bragantino (7 enteros), mientras que el venezolano Carabobo es tercero con 6 unidades y el eliminado Blooming cierra con una unidad.

Los dirigidos por Eduardo 'Chacho' Coudet se clasificarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana si Carabobo no derrota este jueves a Blooming, o si suma un punto en el duelo del próximo miércoles contra el elenco boliviano en el Monumental por la última jornada.



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Y como es habitual, tras los compromisos de River Plate, en los medios deportivos de Argentina puntuaron a los jugadores en cancha, y por supuesto Quintero Paniagua y Castaño recibieron sus respectivos comentarios.

¿Qué dijeron de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño tras empate de River en Copa Sudamericana?

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Así las cosas, sobre 'Juanfer' escribieron lo siguiente de su desempeño frente a Bragantino.

"La verdad es que no fue un buen partido de 'Juanfer', tenía que recorrer muchos metros hacia atrás para tomar contacto con el balón, y quizás, se excedió con el pelotazo largo. No sabía cómo asociar a River y por momentos se desdibujaba. Pero, permaneció en el partido y cuando éste se extinguía y River se disipaba en la niebla, dijo, vamos a mover un poco el avispero y le empezó a pegar al arco. En una casi mete un golazo infernal, en la otra, generó lo que fue el gol de River. Con poquito fue el mejor de River", reseñaron en la web de 'TyC Sports'. Su calificación fue un seis.

En el caso de Castaño sostuvieron que "no fue su peor partido, aquí ha sabido cosechar bastantes 2 y alguna vez algún 1, pero, otra vez, jugó mal, muy mal. No se entiende cuáles serían los skills de este muchacho, porque: no le pega al arco, no se la saca a nadie, la pasa mal, está siempre mal parado, no pisa el área, no gambetea, no presiona. Coro de silbidos cuando fue reemplazado". Su puntuación fue tres.

Así se presentó el partido 'copero'

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Este miércoles el entrenador Millonario, Eduardo Coudet, resguardó a casi todos los titulares de River para la final del torneo Apertura, que disputará el domingo contra Belgrano en Córdoba.

Por ello, a River le costó asumir el protagonismo frente a un Bragantino que se plantó decidido a discutirle la tenencia y que buscó meter presión sobre los costados, con las subidas del uruguayo Sant’Anna y de Juninho Capixaba.

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Poco y nada pasó durante la primera media hora, en un cotejo lento, en el que River no encontraba el cambio de ritmo necesario para inquietar a la visita, con el colombiano Juan Fernando Quintero sin socios para la creación.

En la pausa de rehidratación, el 'Chacho' Coudet afirmaba que el equipo estaba "encajado, hay que cambiar".

Poco después llegó la primera ocasión para el local, con un centro que Subiabre cabeceó alto desde buena posición.

Más certero, la visita abrió el marcador en su primera llegada profunda, con un tiro libre cruzado que el paraguayo Isidro Pitta recibió por el segundo palo, se acomodó y mandó un centro corto que Alix Vinicius cabeceó para vencer a Franco Armani.

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Coudet varió en el entretiempo y mandó al campo a Santiago Lencina y a Lautaro Pereyra para ayudar a Quintero en la conducción, pero River no encontraba claridad y la gente empezó a cantar el "movete, River, movete" a modo de protesta.

Incómodo, y sin ideas, River buscaba en vano un punto débil en el tramado defensivo del conjunto paulista y, como le sucedió varias veces en los últimos encuentros, encontró la llave en los descuentos: Quintero remató desde lejos al rincón, Cleiton tapó con un rebote largo y Pereyra aprovechó y decretó la igualdad.

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"Hubo momentos de incertidumbre, pero era importante para el grupo no perder este partido. Fue difícil, a muchos jugadores les tocó debutar ahora en la Copa, pero todos tenemos que estar listos para competir, porque este club lo exige", expresó el talentoso volante colombiano.