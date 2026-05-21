El regreso del 'eterno muro'; Manuel Neuer sale del retiro para defender a Alemania en Mundial 2026

El histórico arquero Manuel Neuer regresa a la Selección Alemania para el Mundial 2026 (del 11 de junio al 19 de julio), anunció este jueves el seleccionador de la 'Mannschaft', Julian Nagelsmann.

Capitán y golero del Bayern Múnich, Neuer, de 40 años, había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección para centrarse en sus objetivos con el club.

Su último partido con la 'Mannschaft' se remonta a casi 700 días, en cuartos de final de la Eurocopa 2024 perdido contra España, a la postre campeona.

Para sustituir a Neuer, campeón del mundo en 2014, Nagelsmann había nombrado a Marc-André ter Stegen su número 1, pero el guardameta del FC Barcelona encadenó las lesiones (rotura del tendón rotuliano a finales de septiembre de 2024, con siete meses de baja, operación de espalda a finales de julio de 2025 y tres meses de ausencia).



Degradado a la suplencia en el Barça, Ter Stegen se incorporó en enero de 2026 al Girona para ganar tiempo de juego, pero volvió a lesionarse en los isquiotibiales a principios de febrero y no ha vuelto a jugar desde entonces.

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- Ter Stegen, lastrado por las lesiones -

Sin Ter Stegen, el portero del Hoffenheim Oliver Baumann se había impuesto como nuevo número 1 en la portería de la Mannschaft.

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Neuer, que ha renovado una temporada con el Bayern hasta 2027, encadenó dos lesiones a finales del invierno boreal en el gemelo izquierdo, pero recuperó su mejor nivel en los cuartos y semifinales de la Liga de Campeones, contra el Real Madrid y el París SG.

El fin de semana pasado, Neuer fue sustituido en la segunda parte del partido contra el Colonia, en la última jornada de la Bundesliga, tras notar un dolor en el gemelo de la pierna izquierda, lo que hizo planear la duda sobre su regreso a la cuatro veces campeona mundial, disipada por Nagelsmann este jueves.

Alemania está encuadrada en el Grupo E y se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston, a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto y a Ecuador el 24 de junio en Nueva York.

Si Neuer disputa un partido, se convertirá en el segundo arquero en jugar cinco fases finales de la Copa del Mundo, uniéndose al mexicano Antonio Carbajal, presente entre 1950 y 1966 -el mexicano Guillermo Ochoa y el italiano Gianluigi Buffon fueron convocados para cinco fases finales, pero Buffon jugó cuatro y Ochoa, tres-.