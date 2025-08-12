Dayro Moreno no solo le saca ventaja a Falcao García: igualó récord de Sergio Galván Rey

Once Caldas quiere volver hacer historia a nivel internacional y este martes obtuvo un importante triunfo sobre Huracán que lo pone a soñar con los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro no fue fácil, pero fue destrabado por un gol de penalti del su goleador: Dayro Moreno. El experimentado delantero ejecutó con clase desde los doce pasos y encendió la fiesta en el estadio Palogrande, Manizales.

Con esta nueva anotación, Moreno Galindo llegó a 367 goles en su carrera, manteniéndose como goleador histórico colombiano por encima de los 356 de Falcao García. Ahora bien, la mayor novedad tiene que ver con otro registro que ostenta un legendario futbolista del 'blanco blanco' y del fútbol de nuestro país.

Según el estadista Álvaro Hincapié, conocido como 'Hincapiédatos', el tolimense llegó a 11 anotaciones en torneos de la Conmebol con el club manizaleño, la misma cantidad de un exjugador argentino. "Dayro Moreno alcanzó a Sergio Galván como máximo goleador histórico del Once Caldas en competencias internacionales. El alumno alcanzó al maestro en esta gran distinción histórica del equipo blanco", remarcó en la red social 'X'.

El encuentro terminó 1-0 y la nueva incógnita es si Dayro logrará superar el récord. Once Caldas y Huracán se volverán a enfrentar el próximo martes 19 de agosto, a las 5:00 p.m. (hora Colombia), en Buenos Aires. Esa será la cita para que el jugador de 39 años pueda sobrepasar el registro. Si no anota, pero el 'blanco blanco' gana y clasifica, su siguiente chance será en cuartos de final, instancia donde enfrentarían al ganador entre Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Dayro Moreno alcanzó a Sergio Galván como máximo goleador histórico del Once Caldas en competencias internacionales CONMEBOL:



1⃣ 1⃣ Sergio Galván

1⃣ 1⃣ Dayro Moreno



El alumno alcanzó al maestro en esta gran distinción histórica del equipo blanco. pic.twitter.com/rmnj9UPPnC — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) August 13, 2025

Publicidad

Los goles de Dayro Moreno en torneos internacionales

En la Copa Libertadores (5 goles):

Sao Paulo (Brasil)

Monterrey (México)

Libertad (Paraguay) –doblete

–doblete Cruzeiro (Brasil)

En la Copa Sudamericana (6 goles):

Publicidad