Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno no solo le saca ventaja a Falcao García: igualó récord de Sergio Galván Rey

Dayro Moreno no solo le saca ventaja a Falcao García: igualó récord de Sergio Galván Rey

Si bien Dayro Moreno se mantiene como el máximo goleador histórico colombiano, contra Huracán se puso a la par de un registro de Sergio Galván Rey. ¿Lo superará?