Revelador video de grave pelea entre hinchas de Once Caldas y Huracán; ¡hubo puños y más!

Este martes 12 de agosto, Once Caldas y Huracán se enfrentaron en el estadio Palogrande de Manizales, por el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana, que finalmente terminaría ganando el 'blanco blanco' con anotación de Dayro Moreno.

No obstante, la rivalidad no estuvo solamente en el terreno de juego y, de manera inesperada, las hinchadas de ambos equipos se 'picaron' en las gradas del escenario deportivo para pelearse; fue necesaria la intervención de la Policía.

🚨🚨 PICANTE pelea entre hinchas de Once Caldas y Huracán 👀 en el estadio Palogrande de Manizales, por Copa Sudsmericana 📹📹 pic.twitter.com/SMlidkGuGN — Dilhan Almonacid (@AlmonacidDilhan) August 13, 2025

Según lo reveló 'TyC Sports', los ánimos se calentaron entre ambas hinchadas, justo cuando el atacante tolimense abrió el marcador a favor de los manizaleños, desde el punto penal. "La riña se produjo luego del tanto de Dayro Moreno de penal, a los 12 minutos del segundo tiempo. Los hinchas cruzaron palabras y hasta algunos se treparon de la reja verde que separaba a los fanáticos para golpear", citó el medio argentino.

Pero eso no fue todo, pues en el portal internacional afirmaron que en las tribunas se lanzaron de todo, hecho que hizo obligatoria e inmediata la intervención de la seguridad del escenario deportivo: "Además, se observaron a algunos individuos que arrojaron proyectiles, tanto de un lado como del otro, aunque había una mayor multitud en la hinchada local. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores".

Cabe destacar que entre jugadores la cosa también se 'calentó'; esto, después de que el juez central decretara penalti a favor de los de Manizales. Ahí los futbolistas de ambos equipos se empujaron y dijeron de todo en la cancha.