Cristiano Ronaldo asusta a Portugal; filtran incapacidad por lesión muscular con Al Nassr

Tanto en el seno de la Selección de Portugal, como en Al Nassr están atentos de la evolución día a día de Cristiano Ronaldo, quien sufrió una lesión el pasado 28 de febrero en el duelo frente a Al Fayha y tuvo que ser reemplazado al minuto 81.

En ese orden de ideas y después de las respectivas evaluaciones, el club de Arabia Saudita informaron hace 24 horas que "tras las pruebas médicas realizadas al capitán del equipo, mostraron que sufrió una lesión muscular en el último partido del equipo. El jugador iniciará un programa de rehabilitación, bajo evaluación continua, hasta su regreso a los entrenamientos colectivos".

Más allá de esa nota oficial publicada en las redes sociales de Al Nassr, hace pocos minutos se filtró una información de última hora por parte del periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que "Cristiano Ronaldo podría estar de baja dos semanas por una lesión muscular. Pronto se le realizarán más pruebas, ya que Cristiano está trabajando con el objetivo claro de volver lo antes posible tras sus problemas en los isquiotibiales. Se espera que se pierda los dos próximos partidos, ya que su recuperación podría durar entre dos y cuatro semanas como máximo".

De esto, ya se han presentado repercusiones en la prensa portuguesa, ya que CR7 se presenta como duda para los partidos de preparación que los lusos jugarán frente a México y Estados Unidos, del 28 y 31 de marzo próximos, en la fecha FIFA que le servirá a los clasificados a la Copa del Mundo para afinar detalles a pocos meses del toque inicial en el certamen orbital.



Publicidad

"La noticia llega apenas unas semanas antes de que el seleccionador nacional, Roberto Martínez, anuncie la lista de convocados", se leyó en una nota de 'A Bola'.

Hay que recordar que Portugal es uno de los rivales de la Selección Colombia, en el grupo K del Mundial, junto a Azebayián y el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia, que también se definirá finalizando este mes.

Publicidad