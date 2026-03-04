Atlético Nacional y Millonarios se juegan el partido más importante de este 2026, el de seguir en camino en la Copa Sudamericana. El 'verdolaga' y el 'embajador' tienen entre 'ceja y ceja' instalarse en la fase de grupos, que no sólo significaría prestigio para sus planteles, sino que a su vez se harían con un 'botín' muy importante en cuanto a lo económico.

El solo participar en la ronda previa clasificatoria de la 'otra mitad de la gloria' ya es garantía de sumar a sus arcas un buen 'dineral', pero en cuanto vayan avanzando en la competencia el mismo será más 'jugoso'.

Tanto el verde paisa como el azul bogotano se aseguraron un dinero por estar en el juego de este miércoles en el Atanasio. En el caso de los dirigidos por Diego Arias sumaron 225.000 dólares por ser local, y por el lado de los entrenados por Fabián Bustos se adjudicaron unos 250.000 dólares.

Atlético Nacional y Millonarios se juegan su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. X de @nacionaloficial y @MillosFCoficial

¿Cuál es el premio económico del ganador de Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana?

Así las cosas, el equipo que se imponga en la noche de este miércoles en la capital de Antioquia no sólo seguirá en el certamen de la Conmebol, sino que se llevará la suma de 900.000 dólares por instalarse en la zona de grupos. Todo esto sumando las cantidades de dinero que se adjudicaron en la fase preliminar; por lo tanto, las cifras en lo monetario estaría por encima del millón de dólares.



Por supuesto que el monto económico se incrementa a medida que el campeonato avanza. Por clasificar a los octavos de final de final, la Conmebol otorgará 600.000 dólares, por estar en los cuartos de final serán 700.000 dólares, y 800.000 por llegar a las semifinales.

Además, el equipo que se corone campeón de la edición 2026 - final que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla - aparte de la gloría del título, el vencedor obtendrá 6,5 millones de dólares.



¿Cuándo es Nacional vs. Millonarios por la Sudamericana?

Está pactado para HOY miércoles 4 de marzo en el Atanasio Girardot, en horario confirmado de las 7:30 de la noche