Gol Caracol  / ¿Cuál es el premio económico del ganador de Nacional vs. Millonarios, en Copa Sudamericana?

Nacional y Millonarios tienen entre 'ceja y ceja' seguir en Copa Sudamericana, que no sólo significaría prestigio para sus planteles, sino que a se harían con un 'botín' importante en lo monetario.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Atlético Nacional y Millonarios rivalizarán en la Copa Sudamericana.
colprensa.

