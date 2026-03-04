Máxima incertidumbre en Real Madrid y Francia por Kylian Mbappé; "está al límite"

Kylian Mbappé tiene al 'planeta fútbol' en incertidumbre y todo es a causa de su lesión en la rodilla. En primera instancia, y según el propio reporte del Real Madrid el 'crack' francés tiene un esguince de rodilla, pero parece que el diagnóstico es más grave, más revelador.

El delantero de los 'merengues' y de 'les bleus' se ha perdido lo más recientes partidos de su club por estas molestias físicas que lo vienen aquejando hace tiempo, e incluso, en los principales diarios deportivos en el 'viejo continente' precisan que viajó a su país para tratarse de sus dolencias, pero en las últimas horas desde España llegó nueva información sobre el exMónaco y PSG.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. AFP

De acuerdo al programa 'El Larguero' de la 'Cadena Ser', el popular 'Kiki' presenta más que esguince en su rodilla, el ligamento cruzado estaría comprometido.



"El ligamento cruzado de Mbappé está al límite y está cerca de padecer la rotura total del ligamento si sigue forzando la rodilla", esas fueron las palabras del periodista Antón Meana en dicho programa radial.

Publicidad

Y a continuación, el comunicador agregó: "Hay un tema que no está cerrado y que es muy importante, que es el tema de Mbappé. El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Vamos a llamarle 'esguince' porque es lo que dice el parte médico, pero la lesión es realmente importante. Quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno. Ninguno. De los 100 días le vienen bien los 100 para recuperarse y para jugar el Mundial".

Si bien desde la escuadra que dirige Álvaro Arbeloa prevén que astro, de 27 años, retorne al campo de juego cuando tenga buenas sensaciones y apuntan a que sea en la serie frente al Manchester City, desde el entorno del fútbol lo ven bastante complicado.

Publicidad

"Los tiempos que marca el Real Madrid, que considera que Mbappé tiene opciones de llegar a la vuelta de la eliminatoria contra el City en Manchester, el entorno de Mbappé no los comparte. Que esa fecha es muy válida, pero jugar un partido supone un riesgo y que él no va a asumir, por ahora, ningún riesgo. Veremos cuánto es por ahora", terminó por agregar Antón Meana.