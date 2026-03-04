A Luis Javier Suárez le salieron defensores ante ataques y polémica que se armó con Porto

Luis Javier Suárez está en medio de la polémica en Portugal y todo porque desde el Porto lo acusaron de haberle dicho ladrón al árbitro que pitó el clásico del martes, por la ida de las semifinales de la Copa de Portugal. Esas duras afirmaciones las profirió el presidente de los 'dragones', André Villas-Boas; no obstante, al delantero samario también le salieron defensores ante estas duras denuncias.

El atacante, de 28 años, al servicio de los 'leones', fue importante en el juego que se efectuó en el José Alvalade al anotar el único gol con el que su escuadra, por ahora, se impone en la serie ante su tradicional rival en tierras lusitanas. Tanto que le permitió al exAlmería seguir con su buena racha en el arco contrario.

Pero más allá de ese buen nivel sobre el césped de juego, a Suárez Charris lo acusaron desde los 'dragones' por hacer algunos "gestos visibles" que quedaron captados en la transmisión del partido, además, de llamarle ladrón al juez central, Cláudio Pereira. Sin embargo, al colombiano lo 'respaldaron' tanto el presidente del Sporting como el DT, Rui Borges.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

"Era entrenador y sabía que normalmente hay respeto. Quieren construir una narrativa. Veo al presidente del FC Porto (André Villas-Boas) muy asustado; parece que ni siquiera sabe que está al mando. Es entrenador y mira el campo y ve lo mismo que yo: cree que su equipo no es lo suficientemente bueno para ser campeón. Ese es su miedo, juegan mal y ese es su miedo...", dijo Frederico Varandas en declaraciones a los medios de comunicación tras el duelo por Copa de Portugal.



El dirigente de los verdes de Lisboa argumentó que su homólogo del Porto se mostró irritado al final de la contienda por el poder goleador de Luis Javier.

"Juega muy bien y marca muchos goles. Es un fastidio. Creo que se aclarará el motivo de lo que hizo. ¿Debería haber hecho ese gesto? No. Pero veamos por qué. Si lo sancionan, quiero ver cuántos partidos debería suspender un club por influir en los árbitros u ordenar a los recogepelotas que sacaran los balones del campo. Villas-Boas es un mentiroso, es demasiado pequeño para la entidad que gobierna. Ni él ni sus amigos tienen la ética necesaria para ser directivos del FC Porto", precisó.

Por su parte, a Borges le consultaron en su intervención con la prensa sobre las palabras que profirió el DT del Porto, Francesco Farioli, sobre el supuesto gesto antideportivo del samario simbolizando un robo.

"Quizás tengas razón. El FC Porto podría haber jugado con diez al final de la primera parte. Salvo por el claro y evidente incidente de la segunda tarjeta amarilla, creo que el arbitraje fue equilibrado. Respecto al gesto de Suárez, quizás le estaba haciendo una señal a un jugador del FC Porto sobre los balones robados en el partido contra el 'dragão'. No comentaré las palabras del entrenador Farioli; debería centrarse más en sus jugadores y no en los rivales. Tampoco recuerdo una primera parte con diez minutos de añadido por tiempos muertos. Los jugadores del FC Porto fueron atendidos en cada jugada", sostuvo.