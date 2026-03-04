"Wilmar Roldán tiene una soberbia excesiva, no se encuentra en la cancha para ser figura"

Barcelona de Ecuador, equipo que es dirigido por César Farías, enfrentó el martes al Botafogo por la ida de la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores de América. El timonel venezolano salió expulsado de la contienda que se efectuó en el Estadio Monumental de Guayaquil; el encargado de mostrarle la roja fue el árbitro colombiano, Wilmar Roldán.

El conflicto entre Roldán y el exJunior de Barranquilla surgió cuando éste último solicitó un tiro penalti a favor de su equipo por una supuesta infracción cometida por Alexander Barboza sobre Darío Benedetto dentro del área. Y luego empujó levemente a un jugador del elenco brasileño. El estratega venezolano habló de lo sucedido con el pito antioqueño, este miércoles, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Me siento perjudicado con Roldán, al DT contrario no lo echó por tocar el balón, me sentí frustrado toda la noche. Fui al fútbol colombiano y jamás una expulsión, intento evitar eso al máximo. Estoy cerca a 900 partidos dirigidos, no llego a las diez expulsiones, cada vez que me expulsan es polémica, pero he intentado que eso no pase. Me regañó mi señora, pero yo no empujé a nadie", dijo de entrada Farías a la mesa de periodistas.

César Farías actualmente dirige al Barcelona de Ecuador. AFP

A continuación, el estratega del Barcelona ecuatoriano indicó que "no comparte" la forma en que el experimentado juez central colombiano imparte justicia en los compromisos.



"Dije (de Roldán) que lamentablemente no podía ganar un partido cuando él pitaba, siempre con Roldán hay una polémica de por medio. No comparto las formas de Roldán, él no se encuentra en la cancha para ser figura, lo veo con una soberbia excesiva. Lo que uno diga, pues uno es el que va a quedar manchado. Me siento perjudicado", añadió.



Otras declaraciones de César Farías:

- Qué fue lo que pasó con Wilmar Roldán?

Publicidad

"No tuve rifirafe con Wilmar Roldán. Le dije: ¿cómo me haces esto? Llevo más de 200 partidos y no me habían expulsado. Le dije también que fuera a mirar el VAR. Pero me sacó, era peor si discutía con él, mejor me di vuelta y me fui. El jugador (de Botafogo) sale, la tira a la tribuna, pega un rebote hacia atrás, me hace trastabillar, cuando trastabillo, hubo un roce. El informe dice agresión, obviamente me tengo que proteger. El jugador brasileño haciéndose el loco", sostuvo.

César Farías se fue expulsado a los 65 minutos, tras recibir una tarjeta roja de Wilmar Roldán. Captura de pantalla.

Y agregó: "Yo en ningún momento entré en discusión con él (Roldán), se dio un penalti claro contra Benedetto, no estiló reclamarlo desde la raya, prefiero esperar ver el video, visto el video, eso fue penal y algo que sí me extrañó fue un pisotón a un jugador mío, en el que el árbitro ni siquiera amarilla sacó. Obviamente que Roldán por momentos ve por arriba a los futbolistas, no hay nada más grande que los futbolistas, los artistas no somos los entrenadores, ni los árbitros".