Cristiano Ronaldo fue premiado y se sinceró sobre su retiro de las canchas

Cristiano Ronaldo "quiere seguir jugando unos años más", pero "no muchos", anunció el futbolista luso la pasada noche al recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el 'Globo Prestigio' en los "Portugal Football Globes" de la FPF y en su discurso abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son "motivo de gran orgullo".

Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el día 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.



La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F tras dos victorias y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos ya en esta jornada, pero Cristiano instó a "pensar en el presente".

Publicidad

"Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá", afirmó.

Portugal se enfrentará el próximo día 11 a Irlanda y el 14 a Hungría, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa, y podría asegurar ya su presencia en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Sin embargo, el técnico Roberto Martínez aseguró que no "cometerá el error de mirar hacia adelante", con relación a la posible clasificación tras estos dos encuentros.

"No hay margen para el error, tenemos que dar continuidad a los resultados que hemos obtenido", dijo el técnico catalán en rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo, en un partido con la Selección de Portugal Foto: AFP

Estos serán los primeros encuentros en suelo luso desde la conquista de la Liga de Naciones y desde el fallecimiento del delantero Diogo Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España), que, según Martínez, sigue «presente» en el equipo.

Publicidad

"Está con nosotros, está presente. Su sueño era ganar el Mundial y tenemos la responsabilidad de darlo todo por su sueño, que también es el nuestro".



Convocados de la Selección de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahce), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal) Rúben Dias (Manchester), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nuno Tavares (Lazio).

Publicidad

Centrocampistas: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Man. City), Bruno Fernandes (Man. United), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal).

Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).