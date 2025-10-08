Síguenos en::
Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo fue premiado y se sinceró sobre su retiro de las canchas

Cristiano Ronaldo fue premiado y se sinceró sobre su retiro de las canchas

Cristiano Ronaldo no para de recibir reconocimientos a su 40 años. En esta ocasión, la Federación Portuguesa de Fútbol le dio una condecoración, y al recibirla el 'astro' luso habló de su futuro.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo, capitán y estrella de la Selección de Portugal
Foto: X/ @selecaoportugal

