Luis Díaz tiene 'a sus pies' al mandamás del Bayern Múnich: "El creador del caos creativo"

A Bayern Múnich no lo para nadie en Alemania. Los 'bávaros' se mantienen invictos en la Bundesliga, y el comienzo del 2026 no pudo ser mejor, con goleada incluida sobre Wolfsburgo por 8-1. El Allianz Arena volvió a recibir a Luis Díaz y compañía, que dejaron 'alma, vida y corazón', a pesar de las bajas temperaturas.

Pareció un día más en la oficina para los dirigidos por Vincent Kompany, ya que se mostraron intratables ante su rival sobre todo en el segundo tiempo. De las conexiones que no paran de sorprender a propios y extraños en el elenco de Múnich es la que han conformado 'Lucho' Díaz y Michael Olise; desde las toldas del 'grande' alemán dejaron más que cumplidos para el colombiano y el nacionalizado francés.

Fue Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, el que no paró en elogios para el guajiro y Olise, al punto que evocó a otras figuras que han pasado por la institución. Definió esta dupla como excepcional.

Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.

"Cuando veo la posición y los movimientos de Michael (Olise), se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: 'es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante'. Y con 'Lucho' al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador del caos creativo. Nuestra dupla de aleros es excepcional", mencionó Eberl a la prensa.



Más declaraciones tras 8-1 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo:

"No es normal, no es algo que se pueda dar por sentado. Lo he dicho muchas veces esta temporada, pero es la verdad, no hay que olvidarlo. La primera parte no fue nada fácil, y lo que dije del Wolfsburgo es que son fuertes ofensivamente y no necesitan muchas ocasiones. Eso fue exactamente lo que vimos en la primera parte, pero siempre tuve la sensación de que estábamos cerca y que quizás llegarían más ocasiones cuando se cansaran un poco. Y eso fue exactamente lo que pasó en la segunda parte, lo aprovechamos bien. Son esos momentos en los que vamos 5-1, 6-1 o 7-1 y seguimos adelante, presionando e intentando marcar aún más goles. Me gusta mucho eso", esas fueron las palabras de Kompany y su análisis del juego de este domingo.

Por su parte, Manuel Neuer sostuvo en declaraciones que recoge la web oficial del Bayern que "tengo que decir que eso sabe bien. Eso es lo que nos propusimos: recuperar el corazón de la afición aquí en casa en un día tan frío de enero. Salió bien y estamos muy satisfechos. Cada jugador de nuestro equipo es simplemente importante, y eso se nota. Todos los que entran quieren impulsar al equipo, quieren aportar algo y quieren contribuir al partido. Siempre jugamos por el gol, se nota en el marcador; no dejamos de jugar al fútbol ni nos limitamos a controlar el partido; siempre vamos a por el siguiente.

Bayern Múnich vs. Wolfsburg Foto: AFP