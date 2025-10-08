Selección Colombia vs. Sudáfrica, EN VIVO HOY; hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-20

Todo está listo para el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20, que se disputa en Chile, y donde la Selección Colombia espera dar un paso más hacia la historia en el certamen. El combinado nacional, dirigido por César Torres, llega con buen impulso tras clasificarse en la primera posición del grupo F, sumando cinco puntos producto de dos empates y una victoria.

El equipo ‘cafetero’ ha mostrado carácter en momentos determinantes, combinando juventud, talento y una sólida propuesta colectiva que le ha permitido mantener la ilusión intacta. Aunque algunos partidos estuvieron marcados por la falta de definición, la 'tricolor’ sueña con la próxima instancia del certamen orbital en suelo austral.

Ahora, el reto será frente a Sudáfrica, un conjunto dinámico y peligroso que viene de sorprender en la fase inicial al quedarse con el segundo lugar del grupo E con seis unidades. Los africanos se caracterizan por su velocidad, fuerza y buen manejo de la pelota en campo rival, condiciones que exigirán el máximo nivel del cuadro colombiano.



Hora y dónde ver EN VIVO HOY, Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20

Selección Colombia Sub-20 FCF

El compromiso, correspondiente a los octavos de final, está programado para disputarse este miércoles 8 de octubre a las 2:30 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Fiscal de Talca, en territorio chileno.



La previa del partido podrá seguirse desde las 2:00 p. m. a través de Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu, las plataformas oficiales que acompañan a la ‘tricolor’ en sus grandes eventos internacionales.



César Torres lanzó advertencia a Sudáfrica

Previo al compromiso, el técnico César Torres habló con determinación sobre lo que espera del duelo y dejó claro que Colombia no especulará.

“No siento que haya nerviosismo, siento que crecemos cada día más. Estamos jugando cada vez mejor y el rendimiento está mejorando en lo individual y en lo colectivo. La responsabilidad hay que pasársela al rival. Ellos deben de estar preocupados por Colombia. Respetamos a Sudáfrica, pero vamos a salir a buscar el partido (…) no me pasa por la cabeza que este sea el último partido, venimos a jugar siete partidos”, señaló el estratega nacional.