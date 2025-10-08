Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia afina para el Mundial 2026, con Luis Díaz como estandarte

La Selección Colombia afina para el Mundial 2026, con Luis Díaz como estandarte

La ‘tricolor’ afrontará dos amistosos de preparación en Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo 2026: primero ante México y luego frente a Canadá.

Por: AFP
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia clasificada al Mundial de 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad