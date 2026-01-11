Dayro Moreno llamó la atención por su color de uñas, en partido entre Once Caldas y Cali

Dayro Moreno siempre se ha caracterizado por ser un goleador de raza. No es ninguna casualidad que sea el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano. Sin embargo, el delantero también suele dar de qué hablar por lo que hace afuera de las canchas. Y es que nunca ha ocultado su gusto por la fiesta y las excentricidades. Prueba de ello fue lo ocurrido en un partido de pretemporada.

El pasado sábado 10 de enero, Once Caldas jugó contra Deportivo Cali, en juego preparatorio, y empataron 0-0, pero quien se llevó las miradas fue Dayro Moreno. El atacante, de 40 años, lució unas uñas de color rosado y morado, que no pasaron desapercibidas. Eso sí, no es la primera vez que se le ve algo similar al futbolista, ya que suele usar ese tipo de decoración en sus manos.