JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Dayro Moreno llamó la atención por su color de uñas, en partido entre Once Caldas y Cali

Dayro Moreno llamó la atención por su color de uñas, en partido entre Once Caldas y Cali

En partido de pretemporada, calentando el inicio de la Liga BetPlay I-2026, el 'blanco blanco' jugó contra el 'azucarero', y Dayro Moreno se llevó las miradas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en un partido de la Copa Sudamericana 2025
