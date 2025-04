Cristiano Ronaldo loco por hacer historia; ¿cuántos goles le faltan para llegar a las 1.000?

En la victoria de Al Nassr 1-3 en el derbi de Arabia Saudita frente al Al Hilal, Cristiano Ronaldo marcó dos goles y llegó a 931 tantos como futbolista profesional; tomando distancia como el único jugador en llegar a esta cifra.

'CR7' viene protagonizando un 2025 goleador tanto en su club como en la Selección de Portugal, lo que le ha permitido ser el artillero de los diferentes torneos que está disputando ya con 40 años.

Llegar a los 1.000 goles es una marca que se ha impuesto Cristiano Ronaldo para dejar un legado en la historia del fútbol, y solo le hace falta anotar 69 dianas para llegar a esta cifra; esto tras su doblete frente Al Hilal.

Para seguir marcando en este semestre y poder acercarse a este récord le restan los siguientes partidos:

Con Al Nassr por Liga de Arabia Saudita:

vs. Al Riyadh (local)

vs. Al Qadisiya (visitante)

vs. Damac (visitante)

vs Al Ittihad (local)

vs. Al Okhdood (visitante)

vs. Al Taawon (local)

vs. Al Khaleej (local)

vs. Al Fateh (visitante)



Por la Champions asiática, Al Nassr se encuentra en los cuartos de final, donde enfrentará en un partido único a Yokohama Marinos, de Japón, y si logra avanzar, podrá disputar dos partidos más.

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr Guetty

Cristiano Ronaldo y los próximos juegos con la Selección de Portugal:

Los 'lusos' se encuentran en la semifinal de la Liga de Naciones donde enfrentarán en partido de ida y vuelta a Alemania (4 y 9 de junio).

Si avanza con Portugal en la serie contra la 'Die Mannschaft', disputará en el segundo semestre del año, la final del torneo. Además, de los seis partidos restantes que le faltan en este 2025 por las Eliminatorias en Europa a la próxima Copa del Mundo que son:

vs. Armenia (visitante)

vs. Hungría (visitante)

vs. Irlanda (local)

vs. Hungría (local)

vs. Irlanda (visitante)

vs. Armenia (local)

Son más de diez partidos, los que le hacen falta a Cristiano Ronaldo disputar esta temporada para acercarse a los 1.000 goles como profesional.

Tras finalizar el partido del Al Hilal vs. Al Nassr, el exjugador del Real Madrid y Manchester United fue consultado sobre qué significa para él acercarse cada vez más a esta marca: "Chicos, disfrutemos el momento. No sigo los 1.000. Si es así, sí, perfecto. Si no, no. El momento es lo más especial, no lo que vendrá. Sabes que disfruto el momento. Fue una gran victoria, no solo porque marqué. Claro que estoy feliz de haber marcado dos goles contra el Al Hilal, pero lo más importante es ganar el derbi. Jugamos contra un equipo fantástico fuera de casa. Siempre es difícil y tenemos que valorarlo y seguir adelante porque quedan nueve partidos y uno más en la Champions League. Todo es posible. Tenemos que seguir y creer", expresó al astro portugués.