LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cristiano Ronaldo no estuvo fino con Al-Nassr; erró penalti contra Al-Fayha

Al Nasser venció 3-1 a Al-Fayha en la Liga de Arabia Saudita, sin embargo, Cristiano Ronaldo no anotó pese a que tuvo una inmejorable oportunidad. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo lamenta con Al Nassr de Arabia Saudita - Foto:
Getty Images

