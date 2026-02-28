Cristiano Ronaldo no estuvo fino con Al-Nassr; erró penalti contra Al-Fayha

Publicidad
Este sábado, Al-Nassr ganó 3-1 en su visita a Al-Fayha, por la Liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo no se reportó en el marcador, pero tuvo una chance inmejorable desde los doce pasos.
A los 11 minutos, el portugués tuvo un tiro penalti, pero su remate de pierna derecha no tuvo precisión y la pelota se fue por un costado.
Vea el penalti errado por Cristiano Ronaldo
⛔️🇵🇹 CRISTIANO RONALDO ERRÓ SU PENAL HOY CON AL-NASSR. pic.twitter.com/zZV0MdLDkT— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 28, 2026