La Selección Colombia femenina Sub-20, a esperar para asegurar su clasificación al Mundial

La Selección Colombia femenina Sub-20 ya no depende de sí misma. A pesar de que la victoria e incluso el empate, ya que Ecuador se impuso por 4-1 sobre Paraguay, le alcanzaba para asegurar su cupo al Mundial 2026, pasó lo peor. Este sábado 28 de febrero, perdió 0-3 contra Argentina y eso generó que la 'tricolor' se aferre a un triunfo de Brasil sobre Venezuela, que juegan a las 6:30 p.m.

Recordemos que el Sudamericano entrega cuatro cupos a la cita orbital, que se jugará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre. Y a falta de un solo encuentro, los equipos que ya se hicieron con la plaza, por parte de Conmebol, son Ecuador, Brasil y la 'albiceleste', mientras que Paraguay, anfitriona del certamen, quedó eliminada. El lugar restante será para las dirigidas por Carlos Paniagua o la 'vinotinto'.

Resultados de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Sudamericano

Fase de grupos



Chile 0-0 Colombia

Colombia 1-0 Venezuela

Colombia 2-0 Uruguay

Paraguay 0-0 Colombia

Hexagonal final



Colombia 0-1 Ecuador

Colombia 0-1 Brasil

Paraguay 1-1 Colombia

Venezuela 0-2 Colombia

Colombia 0-1 Argentina

Colombia vs. Argentina. FCF.

Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

1. Ecuador - 11 pts. (+6)

2. Brasil - 10 pts. (+7)

3. Argentina - 7 pts. (+2)

4. Colombia - 4 pts. (-3)

5. Paraguay - 4 pts. (-8)

6. Venezuela - 2 pts. (-4)



Programación de la fecha 5 del hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20

Brasil vs. Venezuela

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, en Ypané.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, aplicación de DITU y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).

