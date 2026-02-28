Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina Sub-20, a esperar para asegurar su clasificación al Mundial

La Selección Colombia femenina Sub-20, a esperar para asegurar su clasificación al Mundial

La derrota 0-3 con Argentina, por la última fecha del hexagonal del Sudamericano, llevó a que la Selección Colombia femenina Sub-20 deba aguardar a lo que pase entre Venezuela y Brasil.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia femenina Sub-20 logró su clasificación al Mundial 2026
La Selección Colombia femenina Sub-20 logró su clasificación al Mundial 2026
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad