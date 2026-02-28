La Selección Colombia femenina Sub-20, a esperar para asegurar su clasificación al Mundial

Publicidad
La Selección Colombia femenina Sub-20 ya no depende de sí misma. A pesar de que la victoria e incluso el empate, ya que Ecuador se impuso por 4-1 sobre Paraguay, le alcanzaba para asegurar su cupo al Mundial 2026, pasó lo peor. Este sábado 28 de febrero, perdió 0-3 contra Argentina y eso generó que la 'tricolor' se aferre a un triunfo de Brasil sobre Venezuela, que juegan a las 6:30 p.m.
Recordemos que el Sudamericano entrega cuatro cupos a la cita orbital, que se jugará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre. Y a falta de un solo encuentro, los equipos que ya se hicieron con la plaza, por parte de Conmebol, son Ecuador, Brasil y la 'albiceleste', mientras que Paraguay, anfitriona del certamen, quedó eliminada. El lugar restante será para las dirigidas por Carlos Paniagua o la 'vinotinto'.
Fase de grupos
Hexagonal final
1. Ecuador - 11 pts. (+6)
2. Brasil - 10 pts. (+7)
3. Argentina - 7 pts. (+2)
4. Colombia - 4 pts. (-3)
5. Paraguay - 4 pts. (-8)
6. Venezuela - 2 pts. (-4)
Brasil vs. Venezuela
Día: sábado 28 de febrero.
Hora: 6:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, en Ypané.
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, aplicación de DITU y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).
