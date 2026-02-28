Juan Carlos Osorio y un fuerte cruce con la prensa: "Pasa lo mismo con Barcelona y Real Madrid"

El Clube do Remo empató el pasado miércoles por la noche contra el Internacional (RS), en un partido válido para la cuarta jornada del Campeonato Brasileño de la Serie A. Tras finalizar el encuentro, el DT Juan Carlos Osorio tuvo un fuerte cruce con la prensa brasileña.

"No conozco el primer equipo del mundo que salga a proponer, atacar y no de ventajas atrás. Real Madrid, Barcelona y Manchester City también pasa lo mismo. Imposible jugar a atacar y no dar ventajas. ¡Imposible!", fue la contundente respuesta del estratega colombiano ante las críticas.

Cátedra para los reyes del equilibrio. Hablan y dicen bla bla bla pero ninguno expone la solución del problema muy fácil así y ojo que algunos estuvieron en cancha agarran un micrófono y hablan del tal equilibrio. pic.twitter.com/mai7XnZdFs — MaCnelly 10rres (@Macne10) February 28, 2026

Así fue Remo 1-1 Internacional

El partido comenzó de forma intensa. A los 4 minutos de la primera parte, el centrocampista Alan Patrick abrió el marcador para el equipo contrario.

A pesar del gol encajado, el Leão atacó al Inter. A los 7 minutos, João Pedro remató de cabeza con peligro. A continuación, Alef Manga arrancó por la izquierda, pero su disparo fue bloqueado por la defensa gaucha.



Con la posesión del balón y atacando por ambos lados, el Remo logró el empate a los 13 minutos con el centrocampista Leonel Picco, su primer gol con la camiseta azul.

El partido continuó con mucha intensidad y ataques por ambos lados. Al final de la primera parte, Vitor Bueno tuvo una gran oportunidad para el Leão, pero el portero rival acabó defendiendo.

El técnico Juan Carlos Osorio hizo un cambio en el descanso. Entró Zé Ricardo en lugar de Marcelinho.

El Inter comenzó presionando en la segunda parte, pero el Leão también creó peligro, con disparos de João Lucas y Patrick de Paula.

Entre los minutos 15 y 30, el equipo azulino presionó para darle la vuelta al partido. El delantero Alef Manga tuvo buenas ocasiones en el partido, incluyendo un balón que dio en el poste. El debutante Jajá hizo una buena jugada por la izquierda, se deshizo de dos defensas y disparó cruzado desde la entrada del área. El balón pasó cerca del poste izquierdo de Rochet.

A pesar de la presión azulina, el partido terminó 1 a 1. Con este empate, el Remo suma tres puntos en el campeonato y ocupa el puesto 15.

"Entré para hacer mi trabajo, intentar quedarme con el balón, crear situaciones, y conseguimos algunas. Los partidos han sido así, hemos conseguido crear. Seguiremos trabajando para conseguir la victoria", dijo el centrocampista Zé Ricardo. El Clube do Remo volverá al campo el próximo domingo (1) contra el Paysandu (PA) para disputar el primer partido de la final del Campeonato Paraense.