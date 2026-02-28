Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio y un fuerte cruce con la prensa: "Pasa lo mismo con Barcelona y Real Madrid"

Juan Carlos Osorio y un fuerte cruce con la prensa: "Pasa lo mismo con Barcelona y Real Madrid"

En las redes sociales se filtró un video del rifirrafe que tuvo el DT de Remo, Juan Carlos Osorio, con los medios brasileños, tras el empate 1-1 con Internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio Remo FC
Juan Carlos Osorio, técnico colombiano del Remo de Brasil - Foto:
Remo FC Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad