Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo preocupa en Portugal: se lesionó con Al Nassr, a meses del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo preocupa en Portugal: se lesionó con Al Nassr, a meses del Mundial 2026

A pesar de haberle ganado 3-1 a Al Feiha, Cristiano Ronaldo falló un penalti y, como si fuera poco, no terminó el partido, ya que se lesionó y fue sustituido.

Por: EFE
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr, falló un penalti y se lesionó contra Al Feiha, en la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr, falló un penalti y se lesionó contra Al Feiha, en la Liga de Arabia Saudita
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad