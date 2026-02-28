Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el compromiso por la SheBelieves Cup

La SheBelieves Cup 2026 se presenta, a partir de este domingo 1 de marzo y hasta el 7 del mismo mes, como una oportunidad única para la Selección Colombia femenina de mayores de ir puliendo detalles de cara los importantes retos del año en curso. La 'tricolor' hará su debut en este certamen internacional contra Canadá. Este partido irá EN VIVO por Gol Caracol.

Será la segunda vez que la 'tricolor' acuda a este campeonato en tierras norteamericanas, desde que se creara el torneo en 2016. Además, de las canadienses, Linda Caicedo y compañía enfrentarán a Argentina y a las anfitrionas, Estados Unidos.

Hacer una gran presentación

Esa es la consigna de Marsiglia y todo el plantel de la 'amarilla' femenina de mayores, tener una buena actuación en la SheBelieves Cup. Eso sí, también, por que no, apostarle a quedarse con el título.

Leicy Santos, una de las figuras de la Selección Colombia femenina. X de @FCFSeleccionCol

"Es importante que un torneo que realiza Estados Unidos, una de las grandes potencias del fútbol femenino, tenga presente siempre a Colombia. Es la segunda vez, vamos con toda la ilusión de hacer una gran presentación, de competir al alto nivel como es este torneo y esperamos que esto sirva como preparación para lo que se viene de la fecha FIFA de abril, que es muy importante para nosotros", dijo en primera instancia el DT de la Selección Colombia femenina en charla con la prensa, antes de emprender vuelo a territorio estadounidense.



"Lo hemos tomado como un simulacro de competencia, cuando tú haces un simulacro, vas con las mismas intenciones de lo que es la competencia real, o sea que vamos a competir y vamos a tratar de sacar todos los partidos con victoria para Colombia, así que vamos por el título también", terminó por precisar el timonel.



El formato del torneo

Para la edición del 2026 será un 'todos contra todos', donde cada selección jugará tres partidos y la que más puntos acumule al final se coronará campeona. Pero en caso de prevalecer la igualdad durante los 90 minutos, se procederá a definir al ganador en la vía de los penaltis para otorgar un punto adicional.

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el compromiso por la SheBelieves Cup

Día: domingo 1 de marzo del 2026.

domingo 1 de marzo del 2026. Jornada: primera fecha de la SheBelieves Cup 2024.

primera fecha de la SheBelieves Cup 2024. Hora: 2:00 p.m. (de Colombia)

2:00 p.m. (de Colombia) Estadio: Geodis Park, Nashville, Tennessee.

Geodis Park, Nashville, Tennessee. TV: Gol Caracol, Ditu.

Gol Caracol, Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

El otro partido de la jornada

Estados Unidos vs. Argentina

Hora: 5:00 p.m. (de Colombia).

Estadio: Nashville, Tennessee,