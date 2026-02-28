Síguenos en:
Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el compromiso por la SheBelieves Cup

La Selección Colombia femenina debuta este domingo en la SheBelieves Cup 2026 enfrentando a las canadienses. ¡Agéndese con este partido y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
La Selección Colombia femenina debuta en la SheBelievesCup 2026.
