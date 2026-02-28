Ídolo de Millonarios se burló de Santa Fe en su cumpleaños: "Felicidades en el 85"

Independiente Santa Fe celebró este 28 de febrero sus 85 años de fundación, pero en medio de los mensajes institucionales y saludos tradicionales apareció una publicación que encendió la chispa del clásico capitalino. El exarquero de Millonarios, Nicolás Vikonis, dejó un mensaje corto pero cargado de intención: “Muchas felicidades en el 85”.

Muchas felicidades en el 85 !! 🦁⚽️💙 https://t.co/BME2pbbqAW — Nico Vikonis (@nicovikonis27) February 28, 2026

La frase no pasó desapercibida entre hinchas azules y cardenales. Aunque a simple vista parece un saludo normal por el aniversario 85 del club rojo, el número tiene un significado especial para los aficionados de Millonarios. El minuto 85 remite directamente a la final de la Liga Águila 2017-II, cuando Henry Rojas marcó el gol que sentenció el título a favor del equipo embajador en el clásico bogotano ante Santa Fe.

Aquel 17 de diciembre de 2017, en un Campín dividido, Millonarios empató 2-2 en el partido de vuelta y se impuso 3-2 en el global, alcanzando su estrella 15. El remate de media distancia de Rojas al minuto 85 quedó grabado en la memoria azul como uno de los goles más icónicos en la historia reciente del club. Para la hinchada cardenal, en cambio, es un recuerdo doloroso.

Vikonis, quien fue pieza importante en ese proceso y referente del plantel campeón, aprovechó la coincidencia entre el aniversario 85 de Santa Fe y el minuto del gol decisivo para lanzar la indirecta.

