Cristiano Ronaldo no para de anotar con Al Nassr en Arabia Saudita; vea acá su gol al Al Ahli

Cristiano Ronaldo volvió a reportarse en el marcador con Al Nassr que este miércoles 29 de abril, recibió al Al Ahli en una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita. El popular 'Bicho' marcó por la vía área.

Así las cosas, la nueva anotación del 'crack' portugués, de 41 años, llegó al minuto 76 tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Joao Félix. Cristiano se levantó por los aires y conectó el balón de cabeza para inflar a red. El 1-0 parcial se subió al tablero.

La celebración llegó a continuación para el exReal Madrid, que llegó a los 970 goles en su carrera deportiva. Cada vez está más cerca de la meta de los 1.000 tantos.



Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr vs. Al Ahli Saudi