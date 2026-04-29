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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo no para de anotar con Al Nassr en Arabia Saudita; vea acá su gol al Al Ahli

Cristiano Ronaldo no para de anotar con Al Nassr en Arabia Saudita; vea acá su gol al Al Ahli

El 'crack' portugués no para de inflar las redes contrarias con Al Nassr, y este miércoles se reportó en juego de la Liga de Arabia Saudita. ¡Llegó el gol 970 para Cristiano Ronaldo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo en acción de juego con Al Nassr vs. Al-Ahli por la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo en acción de juego con Al Nassr vs. Al-Ahli por la Liga de Arabia Saudita.
AFP

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