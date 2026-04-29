Achraf Hakimi puso en 'jaque' a Luis Enrique y al PSG; impactante noticia

Achraf Hakimi, lateral marroquí del París Saint-Germain, no estará disponible para el partido de vuelta de semifinales de la Champions League del próximo miércoles contra el Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, tras la lesión que sufrió en el de ida este martes en el Parque de los Príncipes.

¿Cuál es la lesión que tiene Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain. AFP

Así las cosas, el PSG informó este miércoles 29 de abril de que el exjugador del Real Madrid sufre "una lesión en la pierna derecha" que precisará "varias semanas de recuperación", sin dar más detalles.

Es un golpe duro para el equipo dirigido por Luis Enrique, que consiguió una victoria por la mínima, 5-4, en el Parque de los Príncipes en un gran partido de ambos clubes.



El internacional con la Selección Marruecos se lanzó al suelo en el minuto 89 del partido echándose la mano a la pierna derecha tras una jugada con el germano Konrad Laimer.

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Atendido por los servicios médicos del equipo francés, Hakimi o pudo abandonar el campo porque Luis Enrique ya había agotado sus ventanas de cambios. El técnico le colocó de atacante en el tramo final para no perder consistencia defensiva.

No es la primera lesión que sufre esta temporada Hakimi, que ya se perdió buena parte del inicio de la campaña hasta que reapareció con su selección en la Copa África.

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Durante todos esos partidos Luis Enrique buscó un sustituto a la altura de una de las piezas más importantes de su equipo y acabó encontrándolo en el centrocampista Warren Zaïre-Emery.

Pero el canterano del PSG estaba estos últimos días ocupando un puesto en el centro del campo, lo que podría obligar al entrenador parisiense a avanzar la entrada en el once inicial del español Fabián Ruiz, que también ha atravesado una larga lesión.



¿Cuándo es Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de la semifinal de la Champions League?

Dicho compromiso está pactado para el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena y tiene como horario de inicio para Colombia de las 2:00 de la tarde.