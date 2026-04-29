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Gol Caracol  / Achraf Hakimi puso en 'jaque' a Luis Enrique y al PSG; impactante noticia

Achraf Hakimi puso en 'jaque' a Luis Enrique y al PSG; impactante noticia

El lateral e internacional con Marruecos, Achraf Hakimi, fue noticia de última hora este miércoles en el actual campeón de la Champions League. ¡Atentos a lo que pasó!

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Achraf Hakimi
Achraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain.
AFP

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