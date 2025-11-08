Cristiano Ronaldo no para de anotar con Al Nassr: vea acá el nuevo gol del portugués

Cristiano Ronaldo no para de inflar las redes contrarias y aumentado su cuota goleadora. En esta ocasión, el crack portugués se reportó en el tablero con el Al Nassr que visitó a Neom Sports Club, en juego de la Liga de Arabia Saudita.

El tanto del '7' significó el 0-2 en el tablero para los amarillos de la ciudad de Riad. Cristiano se paró frente al balón en un cobro desde el punto blanco del penalti, definiendo con categoría. Ya son 953 'gritos sagrados' para el portugués.

Al Nassr terminó imponiéndose 1-3 a su rival.



Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr:

من كل الزوايا 🎥

هدف النصر الثاني من ركلة جزاء نفّذها كريستيانو رونالدو بنجاح ضد نيوم ⚽️



