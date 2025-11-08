Síguenos en::
Cristiano Ronaldo no para de anotar con Al Nassr: vea acá el nuevo gol del portugués

Este sábado, Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo 1-3 del Al Nassr sobre Neom Sports Club en una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita. ¡Vea acá el tanto de CR7!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo en acción de juego con el Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo en acción de juego con el Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
