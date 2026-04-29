Cristiano Ronaldo no se resistió y 'sacó los pasos prohibidos'; tras nuevo gol con Al Nassr

Cristiano Ronaldo marcó este miércoles uno de los goles con que Al Nassr venció 2-0 al Al Ahli, en cumplimiento de una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita. El capitán y figura del elenco de la ciudad de Riad infló las redes contrarias al minuto 76, tras marcar de cabeza previo a un cobro de esquina ejecutado por Joao Félix.

Luego de su anotación llegó la celebración eufórica para el 'Bicho' en el Al Awwal Park. Y es que, al muy estilo árabe, con un agal en la cabeza, Cristiano comenzó a bailar cerca del banderín del córner. Al son de la música lo siguieron sus compañeros de equipo, mientras en las tribunas aplaudían y coreaban el nombre del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo en acción de juego con Al Nassr vs. Al-Ahli por la Liga de Arabia Saudita. AFP

De otro lado, hay que precisar que la anotación para Cristiano Ronaldo significó la número 970 en su carrera deportiva.



El otro tanto del Al Nassr fue anotado por Kingsley Coman, al minuto 90.

CRISTIANO RONALDO CELEBRANDO SU GOLAZO CON EL BAILE ÁRABE JAJAJAJAJ



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