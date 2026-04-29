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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo no se resistió y 'sacó los pasos prohibidos'; tras nuevo gol con Al Nassr

Cristiano Ronaldo no se resistió y 'sacó los pasos prohibidos'; tras nuevo gol con Al Nassr

Luego de anotar un nuevo tanto en el triunfo 2-0 del Al Nassr sobre Al Ahli, Cristiano Ronaldo sorprendió en el Al Awwal Park con movimientos de cadera. ¡Vea acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo y un festejo de gol con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo y un festejo de gol con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
AFP

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